女友答應求婚卻給「婚前協議書」 要求3誇張條件網急勸：別娶！

情侶在步入婚姻殿堂前，通常會規劃好婚後生活、經濟狀況，不過日前有位男網友無奈表示，他女友答應求婚後，給了一份「婚前協議書」，內容包含520萬聘金，預售屋得掛女方名下，還要讓女友專心當家庭主婦，讓原PO猶豫「不知道要不要簽名，壓力大到失眠」。對此，多數網友建議「趕快分手」。

一名網友在臉書「匿名3公社」發文表示，他近日跟交往2年多的女友求婚，對方答應了，不過卻拿出一份「婚前協議書」要求他簽名，內容提及「1、結婚要給女方520萬聘金，表示自己對女方的愛。2、男方出錢的預售屋要過戶到女方名下，讓女方婚後有保障。3、婚後不用讓女方出去工作，專心當家庭主婦，而且未來男方月薪一半要給女方」。原PO坦言「這份婚前協議書讓我十分猶豫，壓力大到失眠，也不敢跟家人講」。

文章曝光後，引來網友熱議，有網友直言「還好你現在知道這個人的個性了，還不快分手，還簽名？你有沒有對你爸媽這麼孝順？」、「幹嘛簽名？如果你有520萬，你可以找到更好的」、「我身為女生都看不下去這份婚前協議書了，她適合找有錢的男生」、「可以的話就不要簽了，她要的只是長期飯票跟錢，不要想太多」、「壓力大到失眠就是答案了，只有她拿到錢跟房子是真的，專心當家庭主婦是騙你的」、「520萬聘金是給她的，那女方的嫁妝是什麼？」、「這個絕對不能簽，她只是在找長期提款機而已，女方是在找金主而已，給得起520萬聘金的男人也不會選她好嗎？」、「這種人不會滿足的，婚後只會問題更多」。

不過也有人直指情節不太真實，「編的吧！怎麼跟大陸一樣的劇情」、「想寫小說的話還是放棄吧~」、「有夠創的，一個女生這麼物質之前會看不出來？」、「大陸抖音看多了吧」、「故事現在都寫的這麼誇大嗎？520萬的聘金都出來了，你要確定是520萬還是520塊餒」。