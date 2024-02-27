都被飲料店老闆追走...他細究2任女友「分手內幕」：是選妃手段

一名網友透露，50歲的朋友身家雄厚，離婚後打算開店，聘用年輕妹妹有意發展關係，「不知這方案可行嗎？」對此，意外釣出苦主現身，還分享自己的血淚史，兩任女友「都被飲料店老闆追走」。

一名PTT網友以「50歲男要怎樣娶到25歲的女生？」為題，發文表示朋友去年離婚了，眼看小孩都長大，因為寂寞想再找個伴。朋友身家不錯，財產和前妻分完還剩將近5000萬，目前打算開間小店，找年輕妹妹來上班，藉此發展關係讓對方成為老闆娘，「不知這方案可行嗎？」

對此，有網友回文說道，「你朋友的想法是對的，推薦在學區附近開飲料店，我有兩任女朋友就是被飲料店老闆追走。開一間麻古、得正、可不可這種有點潮潮的飲料店，還有漂亮的制服穿，差不多400萬左右。賺不賺錢一回事，你就當作是在投資老婆。找高中生、大學生來工讀，遇到喜歡的就升她做店長，下班帶去吃吃飯，唱唱歌，日子一久，自然就變成你的」。

原PO回憶，自己曾經有任18歲的女友，常常被手搖店4、50歲的老闆帶去吃陶板屋，當時他根本消費不起，沒過多久兩人就在一起了，「那個時候我只知道自己被分手，不知道是因為老闆的關係」，後來跟飲料店早班的夜校生交往，才震驚得知真相。「不到半年，前女友跑來跟我說，我現任女友搶他男朋友。我才知道飲料店老闆同時跟他們兩個人交往，一開始還覺得奇怪，怎麼兩個人都做店長，一個早班、一個晚班，而且還都加薪」，他感嘆原來是這是飲料店老闆選妃的手段，直呼開飲料店真的有用。

話題拋出後，引發網友熱烈討論，「兩頂綠帽的經驗，不簡單」、「綠帽還同一個人戴的，直接被追魂鍋兩次」、「這根本邊哭邊打字吧…太慘了」、「真的，同梯當店長把一堆工讀爽翻」、「難怪手搖店都是妹子，根本老闆選妃自肥」，也有人幽默表示，「那我退休也要來開飲料店」、「我已經在談加盟了」。