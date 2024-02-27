送禮錯了嗎！她贈男友媽新鞋被罵「詛咒人早走」 1招化解禁忌

華人送禮禁忌多，一名女網友分享，前陣子她注意到男友媽媽的鞋子十分破舊，近日便買了雙新鞋，請男友轉交給媽媽。沒想到事後男友姊姊竟打電話來，大罵她是在「詛咒媽媽早點走」，讓她感到很錯愕，好奇詢問眾人是否真的不能送鞋。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，過年和男友全家人一起出遊時，注意到男友媽媽的鞋子破得很嚴重，因此前幾天逛街時，便買了一雙新鞋，請男友轉交給媽媽。結果過幾天後，男友的姊姊竟然打電話來罵她，「說我送鞋是詛咒她媽媽早點走」。

原PO解釋，她真的沒有這個意思，男友也不斷安慰她，叫她不用理姊姊，但男友姊姊的反應仍然讓原PO感到十分在意，很擔心男友媽媽會因此誤會她，詢問眾人：「送鞋真的有詛咒人的意思嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「送鞋是跑路，送鐘才是早點走」、「是有聽過這個說法，但都2024了，如果在意就別收、退回，人家是好心又是無心之舉，姐姐打來罵什麼啊」、「我一年都送我媽好幾雙鞋」、「都什麼年代了，怎麼還有這種想法」、「我本身很愛鞋，從女朋友開始就送鞋，現在都變老婆了，送了不知道幾雙鞋也沒走啊」。

有網友提出解決方法，可以請對方給一些零錢來化解誤會，「通常都是老一輩比較會介意，而且送鞋也有跑路的意思，下次可以跟他說，請給我任何銅板5元10元都可以，就當我是賣你的，這樣就皆大歡喜」、「送東西要避開鞋、傘、時鐘等等，最好是收一點錢，代表是賣給對方」。