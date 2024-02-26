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妻年薪350萬！家庭主夫不怕她強勢「打game課金爽刷卡」 一票人羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家庭主夫表示，不認為當家庭主夫有什麼好痛苦的，玩手遊課金還可以偷偷刷老婆的卡。示意圖／法新社
一名家庭主夫表示，不認為當家庭主夫有什麼好痛苦的，玩手遊課金還可以偷偷刷老婆的卡。示意圖／法新社

「家庭主夫沒什麼好痛苦！」一名網友透露，老婆年收350萬，因此他擔下全職家庭主夫、司機、主要照顧孩子的責任，雖然老婆有時很強勢，但他卻過得很開心，「玩手遊課金還可以偷偷刷老婆的卡！」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，年收350萬的老婆雖然很強勢，但身為全職家庭主夫的他不會因此感到痛苦，也認為帶小孩更辛苦，他表示：「老婆愛管東管西就讓她決定，吃什麼、要去哪都不用思考，多開心。我每天在家跟小孩一起睡到自然醒，玩手遊課金還可以偷偷刷老婆的卡！」

原PO表示，他也不怕親戚說嘴，若真的有人講話，就回問「所以你老婆是家庭主婦，也是吃軟飯嗎？」就好，再加上老婆總是故意在親友面前說老公帶小孩很辛苦，因此兩人目前關係還是相當平衡。

至於被老婆嫌棄，原PO認為這難免發生，老婆嫌棄他愛打電動，但他也會嫌棄老婆東西亂丟，「幾次的爭吵過後，我們都知道一個有愛的家庭不能彼此嫌棄，包容對方的缺點，用正向的語言來溝通解決事情，也是給小孩一個良好的示範。所以跟誰收入多其實並沒有關聯，沒有收入高就不用尊重另一半的道理，多跟另一半溝通吧！」

對此，網友紛紛表示，「好爽喔！真羨慕」、「這要是性別對調就不是軟爛了，是『嫁得真好』、『真有福氣』」、「還有人覺得當家庭主婦、家庭主夫是米蟲，又不是都沒做家事帶小孩」、「覺得很棒，家庭和諧勝過面子」、「我覺得你老婆會在家人面前認同你的付出，這點很棒」、「互補是最好的夫妻生活方式，親戚是霍亂來源」。

Dcard 老婆 親戚

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