弟弟每任女友都超正！姐傻眼問「有什麼魔力」？網友揭關鍵

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不解，自己的弟弟明明很普通，但為何歷任女友通通都是正妹？示意圖/Ingimage
一名網友不解，自己的弟弟明明很普通，但為何歷任女友通通都是正妹？示意圖/Ingimage

你覺得自己的親兄弟姊妹是帥哥或美女嗎？近日，一名網友分享，自己的弟弟明明很普通，但歷任女友通通都是正妹，讓她相當好奇「我弟到底有什麼魔力？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「我弟到底有什麼魔力」為題，指出自己弟弟每任女友都是讀書很優秀、長相也很出眾的女生，反觀自己的弟弟成績一般，長相也不是帥氣或可愛，卻都交的到很棒的女友，讓她不解發問「我真的不知道我弟除了幹話多以外，有什麼魔力？」。

貼文一出後，多數網友認為「講幹話」就是一大優勢，紛紛表示「敢說幹話已經贏很多連話都說不清楚的人」、「有時候女生要的只是會說好話的男生」、「愛講幹話才好相處啊，如果永遠都一本正經會有壓力吧」、「以前班上最受歡迎的人，通常不一定是那種成績優秀或長得特別好看的」、「勇於表達真的屌打一堆人」、「很會講話，原因你已經說出來了」、「就是幹話多才交那麼優秀的阿，因為那麼優秀的沒有人敢接近」、「幹話多逗女生開心就贏了」。

不過，也意外釣出不少姊姊分享相同經驗，紛紛表示「我弟也是，長得跟伏地魔一樣，喜歡的女生顏值跟學歷都超高」、「笑死，姊姊對弟弟真的會有濾鏡抗體，就像我弟也完全不了解我歷任男友到底怎麼會喜歡我一樣，他覺得我就是兇巴巴會使喚他的壞女人」、「我弟長得普，身高也沒特別高，但伶牙俐齒，還是一堆女生ㄏㄚˋ他」、「我弟也是普男，但女友都很可愛」。

女友 幹話 正妹 顏值

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