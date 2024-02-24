女友吵著要買房！他曝「31歲存款數字」苦喊吃不消

台灣房價高漲，買房對許多年輕人來說，快成為遙不可及的夢想。對此，一名網友分享，自己目前31歲，銀行存款只有3萬元，但女友卻要他一起買房，以自己的經濟狀況完全負擔不起買房的費用，不知道該怎麼說服女友先不要一起買房。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「想請問大家31歲的存款只有3w會太少嗎」為題，指出自己因家裡關係，30歲才開始工作，目前存款只有3萬，且沒有其他資產。他說女友近期想要一起買房，但自己是做保全，也沒辦法有加薪機會，好奇該怎麼說服女友先不要一起買房，直言「頭期要300多萬真的吃不消」。

貼文一出後，多數網友認為根本買不起房，為何要討論？紛紛表示「連頭期款都付不出來本來就沒辦法買，根本不需要討論買房啊⋯」、「你們怎麼會有買房的想法⋯」、「幹嘛説服，你只有三萬怎麼買？又不是你有3000萬但是不想買房才成立説服這件事」、「房子不是給窮人買的」、「其實根本問都不需要問」、「怎麼會覺得當保全月薪三萬，可以買得動房子？」。

此外，也有部分網友不滿原PO女友，紛紛表示「女友第一天出社會嗎？自己沒錢還妄想靠別人過好日子」、「她再吵先說她要出多少，頭期她願意出就可以」、「你只有3萬沒有任何資產，她還敢再吵要買房？就跟她說沒錢啊，怎麼剛學走，她就叫你開噴射機？」、「如果她願意跟你一起打拼，你先讓自己每年能存下一筆錢，不然只是空談」、「叫她自己買啊，為什麼一定是男人買？」。