快訊

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

女友吵著要買房！他曝「31歲存款數字」苦喊吃不消

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民眾買房壓力愈來愈沉重。聯合報系資料照
台灣民眾買房壓力愈來愈沉重。聯合報系資料照

台灣房價高漲，買房對許多年輕人來說，快成為遙不可及的夢想。對此，一名網友分享，自己目前31歲，銀行存款只有3萬元，但女友卻要他一起買房，以自己的經濟狀況完全負擔不起買房的費用，不知道該怎麼說服女友先不要一起買房。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「想請問大家31歲的存款只有3w會太少嗎」為題，指出自己因家裡關係，30歲才開始工作，目前存款只有3萬，且沒有其他資產。他說女友近期想要一起買房，但自己是做保全，也沒辦法有加薪機會，好奇該怎麼說服女友先不要一起買房，直言「頭期要300多萬真的吃不消」。

貼文一出後，多數網友認為根本買不起房，為何要討論？紛紛表示「連頭期款都付不出來本來就沒辦法買，根本不需要討論買房啊⋯」、「你們怎麼會有買房的想法⋯」、「幹嘛説服，你只有三萬怎麼買？又不是你有3000萬但是不想買房才成立説服這件事」、「房子不是給窮人買的」、「其實根本問都不需要問」、「怎麼會覺得當保全月薪三萬，可以買得動房子？」。

此外，也有部分網友不滿原PO女友，紛紛表示「女友第一天出社會嗎？自己沒錢還妄想靠別人過好日子」、「她再吵先說她要出多少，頭期她願意出就可以」、「你只有3萬沒有任何資產，她還敢再吵要買房？就跟她說沒錢啊，怎麼剛學走，她就叫你開噴射機？」、「如果她願意跟你一起打拼，你先讓自己每年能存下一筆錢，不然只是空談」、「叫她自己買啊，為什麼一定是男人買？」。

保全 女友 年輕人 房子 頭期款

延伸閱讀

飆漲70萬！汐止大樓年後加價賣 網友一看「很正常」：就是營銷策略

地坪26坪透天厝夠大嗎？ 內行人提醒：地坪參考用

她買老屋貴10%想解約 網提醒：過幾年回頭看就開心了

老婆堅持要「廚房中島」他怨麻煩！過來人勸退：煮飯整個家臭翻

相關新聞

女友吵著要買房！他曝「31歲存款數字」苦喊吃不消

台灣房價高漲，買房對許多年輕人來說，快成為遙不可及的夢想。對此，一名網友分享，自己目前31歲，銀行存款只有3萬元，但女友卻要他一起買房，以自己的經濟狀況完全負擔不起買房的費用，不知道該怎麼說服女友先不要一起買房。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

【生活進行式】宋伊薇／期許

小兒子小學一年級開學後，有天拿著聯絡簿給我，說：「老師要爸媽寫下對自己小孩的小學生涯有什麼期許。」我用半注音半國字寫下：「交很多好朋友、長很高、愛運動、籃球很強，還有希望畢業前都不要近視戴眼鏡。」

好心接婆婆回家過年！她竟遭嗆「貓咪跟我」二選一？內行人給實用建議

婆婆開出的要求，你會照單全收嗎？近日一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

金玉涼言

我曾經畏懼人工智慧可能擁有人性；現在更害怕缺乏智慧與人性的社會。

情書簡訊

和妳吃速食，我都刻意慢慢吃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。