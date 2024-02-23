閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

「原來再久再堅固的友情，碰到親情利益都會變自私」。一名女網友嫁給認識12年閨密的哥哥，原本以為會親上加親，沒想到婚後才發現「他們一家子的真面目都露出來了」，變成小姑的閨密甚至在過年期間對她破口大罵，讓她心寒直呼「我是奴隸嗎？」。

該名網友在臉書社團「匿名公社」抱怨，表示夫家既沒錢公婆也很擺爛，若當初不是前閨密時常在她面前說老公的好話，她也不會一時糊塗與老公交往，甚至交往2個月就因懷孕帶球嫁。

「婚後她們一家子的真面目都露出來了」，原po表示，老公婚前每個月會給婆婆1萬元家用，但因她阻止老公婚後繼續給錢，所以她們母女倆就懷恨在心，頻頻找她麻煩，一下要她打掃、一下又要她洗碗。讓她忍不住抱怨，「我還要上班耶，下班回來吃完想躺一下被叫去洗碗，誰會爽」，同時她也認為自己是嫁給老公，又不是嫁到他們家，難不成「我是奴隸嗎？」。

過年期間，她實在忍無可忍，於是原po初一刻意不出房門，等初二時再跟老公「開著公公的車」回娘家，並一路住到初五，期間還不准老公接婆家的電話及回賴，怎料返家後立刻被閨密小姑和婆婆罵爆，且老公的反應也讓她很不滿「我老公也他X的沒用，連自己老婆也保護不了，一句話都不敢回」，因此她就威脅對方，要是不願意和她一起住娘家，那兩人就離婚，老公則表示「讓他想一想」。

原po表示婚她是離定了，反正她也並不是真的很愛老公，且孩子生下來後，爸媽也會幫忙養，「只是那位我12年的閨密小姑，讓我很寒心，原來再久再堅固的友情，碰到親情利益都會變自私，而我居然跟這種人當了12年閨蜜，真是瞎了眼」。

文章曝光，網友們反應一面倒，認為是原po的問題，「會結婚就是因為彼此都是半斤八兩，不然怎麼會在一起」、「你住在裡面卻什麼事情都不用做，你是公主嗎？」、「小孩生出來爸媽會養？嗯妳爸媽真可憐」、「你自己很有問題耶，趕快離婚，放你老公自由」、「你自己看起來也很有問題，你才是爛閨密吧！」。