險被戴綠帽！男友提分手她用「Netflix帳密」窺探 網嚇傻：很可怕

面對另一半突如其來提出的分手，有些人不免懷疑被劈腿了。一名女網友透露，男友近期態度大轉變，還以壓力大為由要分手，她內心發出警報，偷偷登入對方的IG帳號，才發現這陣子男友頻繁和同校女生、前任女友聊天。不過對此，一票網友紛紛認為「亂登別人帳號超可怕」。

一名女網友以「因為Netflix 我才免過被戴綠帽」為題，在Dcard心情版上表示，男友這幾天態度變得愛理不理的，還說心情不好想單獨冷靜，當時她沒有多想，認為只要哄一下就沒事，因此發出長訊息，希望對方可以說出來幫忙分擔，而不是冷暴力對待。結果隔天一早原PO收到男友回復，卻是被提分手，對方透露不滿意她的態度，而且最近壓力大、學校事情太多，才無法繼續這段一個月的感情。

原PO指出，她試著回想這段時間做的事情，「也只想到我的態度真的不好，很對不起他」，雖然想挽回戀情，但是男友遲遲不回訊息。原PO上課的時候想到，自己有對方Netflix 的帳號密碼，因此用同組帳密登入男友的IG，結果真的成功，還發現男友這陣子就有跟同校女生聊天，甚至還包括前任女友，不過男友發現後立即將她強制登出。

原PO崩潰收回挽留的訊息，果斷答應分手，還問對方「你有什麼要說的嗎？」男友回應沒有，便不讀不回訊息。原PO直言，「還好我有想到登他帳號，雖然很抱歉侵犯他的隱私權，但他真的藏得太好了，見面的時候什麼破綻都沒有，還好我有發現，不然就被綠了」。

貼文曝光後，有網友認為，「哭什麼？先辦桌慶祝一下吧」、「你擺脫了這種爛人」、「看來『壓力大』很有可能都是警訊」、「至少還有理智不是戀愛腦，恭喜擺脫渣男」、「如果能從一段失敗的感情中學到一點東西那也是賺了」、「很高興才一個月就發現了，恭喜」、「恭喜妳才一個月就看清一個人，大叔浪費了快20年才看清一個人，好好選擇下一個會更好」。

但也有不少人指出，「沒有人發現亂登別人帳號超可怕嗎？」、「如果只是純聊天也還好吧，頂多就是他不太會避嫌，重點是偷登IG這種行為真的很可怕」、「妳的行為是恐怖情人的一種，也不說明男友和其他女生聊了什麼，就只說自己覺得男友背叛自己，現在和異性聊天=劈腿？」、「直接登帳號真的超不OK，根本犯法」、「未經別人允許看別人隱私，可以告妳知道嗎？這種事情有一就有二」、「我跟前任分手了好一段時間，有次發現他企圖登陸我的帳號，我直接把裝置都移除了，超噁心的」。