台灣少子化…他問「為何不想生小孩」網：主要還是這個因素

根據2023年最新統計，臺灣生育率位居世界倒數第一，估算每位婦女生育1.09人。看看適婚年紀的年輕人，許多人不婚不生。回想爸媽在我們自己現在的年紀，通常都有兩個以上的小孩了。

有網友在ptt發文「你不想生小孩最大的因素是什麼？」，他說台灣少子化程度比日本還高，但近年生育補助也比之前多了，為什麼大家還是不敢生？引起熱烈討論。

網友指出主要是經濟考量，「養小孩的24年後得到24歲子女，沒養小孩的24年後得到1100萬，兩名小孩就是2200萬，把2200萬再拿去滾10年，65歲退休就是3600萬，養小孩還要幫忙出房屋頭期」、「不想因為小孩壓縮生活品質，總而言之就是錢」「沒錢沒房，不想生小孩出來受苦」、「想生的時候養不起，年紀大了養得起時生不出」。

大家也說不婚族增加了，「重點應該是沒結婚的人增加很多，已婚者生育率好像沒什麼大改變」、「我遇過一對交往十幾年還不結婚，他們說不想生小孩，所以沒必要結婚」、「找不到另一半」、「結婚率降低，離婚率居高不下，可能大家都發現 結婚、生子只是選項，不是必要」、「女性生小孩在職場犧牲太大」。

有人認為是無法安心，「除了台北，育兒環境超級糟糕，推娃娃車去外面散步，還提心吊膽會被車撞」、「我跟太太都認為彼此都沒辦法負起管教小孩的責任，所以決定當頂客族」、「沒錢沒時間，更怕遇到雷隊友」、「安居樂業是個人主觀，不是政府文宣說了算」、「不想生下一代，讓他們受苦，我也受苦」。