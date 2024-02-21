離婚女想入男同事家戶口！妻反對遭嫌古板 網：打一手好如意算盤

近日，一名女網友表示先生的女同事離婚，並詢問是否可以入她家戶口，先生的反應讓原PO大感訝異，文章一出，也引來網友直呼「妳老公是白癡還是跟她有一腿？」。但也有人幫緩頰，認為「應該是指暫借妳家地址，成立一個獨立戶口」。

一名女網友在Dcard以「老公的女同事要入我家戶口？」為題發文，表示老公的女同事離婚，戶口被遷出，對方問可不可以入她家戶口，沒想到老公認為可以，讓原PO吃驚「我不明白，為什麼可以？」、「他說我太古板，請問你們同意異性友人入你們家的戶口嗎？」

對此，網友們大感驚訝，有人直言「妳老公是白癡嗎？」、「妳老公是白癡還是跟她有一腿？」、「同事沒有父母、兄弟姊妹或其他女性朋友嗎？放男同事家裡是什麼神操作？」、「妳老公應該不知道戶籍地址的重要性，好好跟他說」、「不是妳太古板，是妳先生跟女同事很瞎」。

有人則猜測原PO先生跟女同事的關係，「妳覺得正常人離婚會找一個已婚男人掛戶口？要嘛那個女人腦袋不正常，要嘛他們兩人的關係不正常」、「笑死，這兩個有鬼吧」、「一個沒弄好，就換妳被移出去了」、「這樣她就有藉口拿信、通知單、罰單常常拜訪妳們家了，妳老公也可以藉此事跟她感情升溫，真是打一手好如意算盤」。

有過來人則直呼戶口別亂借，「跟妳講一個我家的鬼故事，大概在20幾年前的時候，我爺爺奶奶曾經看一個帶著小孩的單親媽媽很可憐，於是將我們家的戶口借給了那個媽媽，讓小孩在附近學區上學」，沒想到把對方從戶口移除後，那名媽媽拿著戶口名簿招搖撞騙，「我們家近幾年開始瘋狂收到法院的通知書，甚至她在我們不知情的時候，還把其他人也加入我們戶口，我是不知道怎麼辦到的，而且還有黑道上前討債」、「總之我是不建議把戶口借給外人，只能說防人之心不可無」。

但也有網友認為情況不一樣，「應該是指暫借妳家地址，成立一個獨立戶口，戶口沒地方放時，通常會先找認識的看能不能給個方便，不然就是找可以申請放戶口的租屋，再不行好像真的只有問里長了。是我的話，想法大概跟妳先生差不多，就是給個方便」。