懷孕才答應娶！她流產憂男方退婚 「88萬聘金」還全被爸媽花光

有些人將結婚生子視為人生重大目標，不過一名女網友透露，自己奉子成婚後意外流產，而親家給了88萬元的聘金早已被父母花光，她擔心老公得知後會拒絕結婚，對此，一票網友紛紛建議說出真相。

一名女網友19日在「匿名公社」表示，自己因為懷孕，男友和未來親家才鬆口答應結婚，後來卻不小心流產了。目前兩家已經訂完婚，男方給的88萬聘金在過年時早已被她的爸媽拿走出國遊玩，幾乎所剩無幾；結婚宴客的餐廳也訂好、喜帖早就發完；就連自己都把工作辭職，老公也請好婚假，因此原PO擔心對方提出悔婚。

原PO指出，其實有想過先等到登記結婚、下訂完房子，再跟老公坦白一切，但是對方回台灣準備4月的婚禮時，她懷孕6個月理應出現明顯的孕肚，而準婆婆最近又很積極要陪她去產檢看寶寶的狀況，讓她崩潰直呼「但現在就已經沒寶寶了，如果被揭穿怎麼辦？」

貼文曝光後，網友們紛紛回應，「就老實說吧」、「紙包不住火，該坦白面對，該來的就是會來！」、「如果妳男友因為小孩才跟妳結婚，表示他只要小孩，有沒有妳根本沒差。坦白吧！看他的反應」、「感覺是不小心懷孕，男方只好同意結婚，要不然結婚和懷孕並沒有一定的關係。如果本來就要結婚，就不存在是否坦白的問題；如果男方本來就沒打算結婚，女方當時是以懷孕為理由要求結婚的，才會有是否坦白告知的問題。我建議坦白，這種事情總有一天會曝光，人生不用過得那麼辛苦」。

但也有人直言，「這樣如果被男方告，也是妳的問題」、「裡面這句『我有想過先登記結婚、房子下訂完再跟他坦白』，就已經透露出心裡真正想要的是啥了好嗎？東西還沒得到怎能不結婚，得到了就算要離了，還能分一半」、「如果妳家連這88萬都還不出來，那不可能拿到就花光，肯定是留著用。如果很有錢，一趟旅遊捨得花88萬，那從自己存款拿出來還也是應該的，說穿了就是不想還」。

另外有人詢問流產原因，原PO解釋，「1月時閨蜜在夜店幫我辦單身趴隔天就大出血了，去醫院後醫生說寶寶沒了」。對此，不少網友感到傻眼，「一知道寶寶流掉的當下就應該直接跟未婚夫說，他可能還會反而心疼妳，拖著拖著變成欺騙了，反而感覺是有心機的了」、「不要為了一個謊言又要用另一個謊言去圓，最壞的打算就是聘金想辦法還回去」。