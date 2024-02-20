出國玩女友都在「追星」他好無奈！網友兩派立場吵翻

出國玩最怕遇到雷旅伴，不少人因此吵架決裂。一名男子就分享，他上週和女友去韓國玩，事前行程都交給女友規劃，結果到韓國後才發現，女友安排了許多「追星」行程，旅途中還總是拿著手機看偶像影片，讓他感到十分無奈，詢問眾人到底是誰的錯。

原PO在Dcard以「受夠女朋友出國都在追星」為題發文表示，他原以為首爾應該跟西門町差不多，女友想去哪都沒差，因此將行程都交給女友安排，「結果一到韓國放完行李，女友就說要去偶像的生日咖啡店，我想說好吧就去吧，結果真的很無聊，一群迷妺在那邊拍照自嗨」。

原PO接著補充，隔天女友為了買偶像同款衣，擅自打斷原訂行程到處找貨，他都在一旁陪同女友；逛街到一半，女友還會停在路邊看偶像直播；晚上回飯店後，他原以為總算可以有兩人時光，結果女友又要看偶像影片，一看就是一整晚，讓原PO感到很失望。回台後，原PO告訴女友自己的感受，但女友認為原PO只是心胸狹窄、嫉妒她偶像，「我有做錯什麼嗎？有人的女友也是迷妹嗎？可以分享一下你們是怎麼調解的嗎？」

貼文引起網友激烈討論，有人認為女友的做法很不尊重旅伴，「女朋友這麼做只顧自己開心，是我也受不了」、「女朋友看直播不理你，我覺得這滿過分」、「兩人出國旅遊，卻只安排自己的追星行程，這難道不自私嗎」、「如果只去一個生日咖啡廳還好，讓她開心一下，不要有遺憾，但之後你女友的行為就滿不尊重人的」、「如果我另一半說我是因為嫉妒他偶像的鬼話，我會直接分手」。

但也有不少人反駁，是原PO自己事前不規劃行程，「我覺得你都沒提意見，會這樣很正常吧」、「出國最怕你這種人，出發前都沒意見，到了才說，你女朋友是會通靈是不是」、「不然你就不要跟，跟了才在那邊自己不高興」、「說以為首爾跟西門町一樣，看起來是有在關心自己的權益嗎」、「自己在韓國生悶氣不溝通，就怪到追星上，但從一開始就沒反應，也承認一開始隨便女友排，自己後面才爆掉」。

有網友指出，其實雙方都有問題，男方事前不討論、事後才抱怨，女方明知是雙人出遊卻只顧自己、不在乎對方感受，「以後可以表達自己的旅遊取向，至少給女友一個方向」、「怎麼沒有當下馬上反應，沒有溝通不行」、「那就以後一起安排行程」。