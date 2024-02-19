大嫂回娘家1周！家裡「沒人打掃」變超亂 小姑怨：沒身為媳婦的自覺
不只婆媳衝突是家庭常見的問題，姑嫂間也容易因生活習慣不同產生爭執。近日，一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，大嫂自初二回娘家後，家裡的環境變得十分髒亂，怒批對方「沒有身為媳婦的自覺」。
原PO表示，大嫂在初二回娘家後直到18日才回來，而這段期間家裡因為沒人整理，整個環境變得非常髒亂，忍不住發文怒控「現在的人就算結婚後，好像依然沒有身為媳婦的自覺」。
不料貼文一出，立刻有大批網友怒斥原PO的行為，「妳不會整理嗎？大嫂嫁給妳哥哥又不是妳家當傭人」、「大嫂不在家，所以是你們自己把環境弄亂的，為什麼要等大嫂回來再整理？」、「全家人都沒手沒腳了嗎？」、「全家只有妳大嫂是正常人，其他的人都是廢的是不是」、「看不習慣可以自己整理啊」、「大嫂真不懂事，可能沒意識到婆家人都殘廢吧」、「大嫂也是人家的女兒，不是妳家的傭人」、「妳哥沒結婚前，你們一定住在垃圾屋裡」。
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