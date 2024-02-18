見完家長一切變調！大20歲未婚夫反常注重打扮 準人妻查行車紀錄器揭小三是「她」

伴侶不修邊幅固然煩惱，但突然注重打扮令人起疑心。台灣1名女子在網上發文，稱與大她20歲的直屬上司交往，並接受求婚，母親亦由反對轉為支持，正當以為一切變得美好時，發現未婚夫本身不修邊幅，但突然極愛打扮，令準人妻起了疑心，暗中翻查「車cam」，更發現小三正是其母親。不過，準人妻與母親後來發生意外，未婚夫照顧兩母女足足半年，軟化準人妻決定放手，決定永不聯絡，但祝福他們「安樂無憂、白頭到老」。網友留言指「母女丼」、「妳還年輕，就當做他是妳人生過客就好了！加油喔」，亦有人質疑故事純屬虛構。

樓主在「匿名公社」表示，父親早年逝世，所以她自小失去父愛，大學畢業後工作，直屬上司大她20歲，由於是工作狂，所以對方未曾結婚，也沒有女友，2人共事1年才逐漸熱絡，開始有深度交流，上司「像父親般疼愛我（樓主）」，所以樓主接受他的追求。

感情穩定後，樓主帶男友返回台南見家長，母親最初阻止他們交往，但2人見面後非常投緣，樓主也放下心頭大石，不久男友向樓主求婚，她隨即答應。

然而好景不常，未婚夫由原本的不修邊幅，忽然開始注意打扮，本來甚少刮鬍，頭髮也每隔3至4個月才修剪，但後來卻變得比樓主更在意自己外表，包括染髮、穿耳洞和健身，甚至會諮詢樓主意見。

未婚夫的突然改變令樓主起了疑心，某天晚上等對方入睡後，樓主翻查車Cam紀錄，竟錄到母親嗲聲細語，完全想不到小三居然是自己母親，「感覺五味雜陳」，樓主不動聲色地找出他們私下使用的社交平台帳號，帖文全是恩愛互動，「彷彿我（樓主）才是那介入的第三者」。

得知事情的真相後，樓主「一哭二鬧三上吊」，形容「搞得他們生活一團亂，砸汽車冷氣電視摔手機，所有高價的物品都破壞」，誓要讓他們一輩子愧疚，樓主甚至後來入院，而母親在趕往醫院途中遇上嚴重車禍，未婚夫足足照顧她們半年，好脾氣和溫情令樓主不禁軟化決定放手，決意離開他們，不再有任何聯繫，「兩個都是我（樓主）深愛的人，希望他們幸福快樂」。

有網友笑言這是「母女丼」，亦有人留言指「妳還年輕，就當做他是妳人生過客就好了！加油喔」、「徹底放下，才能追尋屬於自己的幸福，祝福妳」，惟也有人質疑故事純屬虛構，笑言樓主可以做編劇。

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文章授權轉載自《香港01》