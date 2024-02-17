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好心接婆婆回家過年！她竟遭嗆「貓咪跟我」二選一？內行人給實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage
一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage

婆婆開出的要求，妳會照單全收嗎？近日一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己在過年前，好心把婆婆接到家裡同住，沒想到才剛過完年，婆婆竟開口嗆聲「要他二選一」，看是要留下自己，還是留下養了8年的貓咪。

貼文一出後，多數網友認為答案很簡單，紛紛表示「貓留下，婆婆回家！」、「不用考慮，當然是留貓！」、「留貓好了，比較不會那麼多意見」、「留貓，貓會說人話，惡婆婆不會」、「當然留下貓，直接幫肖婆行李丟出去人踢出門，所以有時不要太犯賤⋯接肖婆來妳家幹嘛！晦氣」、「巫婆太不自量力」、「跟她說我等妳這句話好久了」、「這樣的問題還需要問？」。

不過，也有部分網友給出實用建議，紛紛表示「簡單的問題啊！多養2-3貓，婆婆就閉嘴了，自己就會離開了。妳開口說要貓，會傷和氣，不用回答問題，再去領養2-3隻，一切盡在不言中」、「婆婆來我們家發現有養貓，因她怕貓，叫我們要把牠送走，不然會不敢常來，我聽到後又立刻去養了兩隻」、「回她兩個條件，你滾，或與你兒子一起滾，二選一」、「婆婆有財產可分嗎？先寫一寫，沒有就趕快走人」。

婆婆 貓咪

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