為弟弟準備新婚房 他被逼「搬去住倉庫」！母：你要體諒

你還記得結婚時，父母送了什麼嗎？近日一名網友分享，自己的弟弟即將新婚，爸媽決定要把房間清出來，送給弟弟當做新婚房，也希望他能委屈一下，先暫時搬去住倉庫，這樣的要求讓他相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」表示，自己的弟弟即將新婚，爸媽決定把整層房間都清出來，送給弟弟當作新婚房，希望他暫時搬去倉庫住，也承諾等到未來結婚時，一樣會弄一間新房。此舉讓他相當傻眼，爆氣直言「要這樣玩是吧？我立馬找個可以結婚的」。

貼文一出後，就有不少網友替他打不平，紛紛指出「懂這種不被疼愛的感覺」、「啥小…讓房間當新房嗎？」、「自從20歲，我睡倉庫30年了」、「有病啊？爸媽怎麼不犧牲一下，搬去廁所啊」、「爸媽的決定有失考量，太偏心了」。

不過，也有部分網友給出實用建議，紛紛指出「千萬要冷靜！為逃離一個家庭而嫁，往往會是從一個苦坑跳進另外一個苦坑」、「不是…自己搬出去不是比較好嗎」、「這個文是徵婚文嗎，那好歹也放個照片自我介紹一下，其實不要期望跟覺得父母應該給你房，凡事靠自己，將來不用看人臉色」、「看要不要趁機會搬出去？租套房也好，相信你會很快找到另一半」。