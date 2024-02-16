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准男友洗泰國浴…女友聽完細節超崩潰 「愛愛」途中叫停

香港01／ 撰文：田中貴
台灣一對情侶前往泰國前，男友已經「未出發、先興奮」，講明想去洗泰國浴，女友雖然百般不願意，但最後都是妥協批准，條件是男友事後要分享細節，男友亦應承「報告」。示意圖／ingimage
台灣一對情侶前往泰國前，男友已經「未出發、先興奮」，講明想去洗泰國浴，女友雖然百般不願意，但最後都是妥協批准，條件是男友事後要分享細節，男友亦應承「報告」。示意圖／ingimage

不少人出國旅遊，都想體驗當地風土人情，而台灣一對情侶前往泰國前，男友已經「未出發、先興奮」，講明想去洗泰國浴，女友雖然百般不願意，但最後都是妥協批准，條件是男友事後要分享細節，男友亦應承「報告」。返回台灣後2人「愛愛」時，女方一直想起男友洗泰國浴畫面，做到一半叫停，坦言很愛男友，但始終無法釋懷。

原PO在「Dcard討論區」表示，早前和男友前往泰國旅遊，男友當時表明想洗泰國浴，原PO難以接受男友和其他女生發生關係，但同時認為對方有體驗泰國文化的「權利」，經過一番掙扎後選擇妥協，准許男友去嘗試，同時要求男友事後交代過程。

男友洗完泰國浴後稱自己遇騙，需要向同行人士借錢埋單，男友更說自己「洗澡」期間換姿勢，泰國服務生甚至回應「為什麼還沒好？」，令原PO認為男友很享受和其他人發生關係。

原PO聽完「澡後報告」大感崩潰，即使男友後想抱她，她都立即避開，2人因而發生激烈爭執，但旅途中原PO生病，需要前往醫院「吊鹽水」，男友願意全程陪伴，最終原PO都氣消。但返回台灣後，2人嘗試發生關係，原PO始終覺得噁心，腦海中一直想到男友和其他女生親熱畫面，唯有中途叫停進入廁所，隨後沒有和男友有親密接觸。原PO直言很愛男友，但仍然介懷他與其他女生發生關係。

原PO事後刪除貼文，刪除前網友紛紛留言，指出「泰國浴也是嫖的一種，妳真大方，讓男友去嫖」、「男友如果問我，他能不能去洗泰國浴，大概就會分手了，妳男友有在尊重妳嗎？」、「要裝大方就自己接受，不能的話直接分手最快」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

出國旅遊 分手 女生 泰國 男友

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