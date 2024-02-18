獨生子女好孤單？爸媽偏心兄弟姊妹難平衡？兩派族群內心話大揭密！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「獨生子女vs兄弟姊妹」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於獨生子女與兄弟姊妹的看法。

獨生子女和有兄弟姊妹，哪個比較好？現今社會的風氣，家庭規模越來越小，許多父母都只生一個或兩個小孩，但其實無論是否為獨生子女，都有其好處和困擾，並沒有絕對的好壞，如果能讓你選擇，你想要選擇哪個呢？以下就一起來聽聽這兩派網友的內心話！

「獨生子女」獨享父母資源但遇事皆需靠自己 「有手足」爸媽偏心難避免？

▲ 獨生子女vs兄弟姊妹 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「獨生子女vs兄弟姊妹」的相關話題討論，可以發現大多數民眾認為「獨生子女」和有「兄弟姊妹」的族群，最有感的差異在於「孤單/陪伴問題」。儘管有人說道「想要陪伴可以找同儕，或是（父母）朋友差不多年紀的孩子一起」、「先生是獨生子，他說小時候偶爾會覺得孤單，但上學之後會交朋友，其實就對有沒有手足沒什麼差」。

不過仍然有不少網友表示「我是獨生女，我非常想要有手足，因為我覺得爸媽不一定可以陪伴我一輩子，但手足可以」、「我是獨生女，我從小到大常常自己在家自言自語，自己一人吃飯，真的會希望有兄弟姊妹」，引發許多有兄弟姊妹的人表達認同。

「我們家有四個小孩，無時無刻都熱熱鬧鬧的」、「在家幾乎無時無刻都有人陪，不怕孤單」，點出同儕和手足所帶來的陪伴感仍有不同，朋友相聚後總會有離別，很難一直待在一起，但兄弟姊妹是家人，不僅相處的時間更長，還多了一份血緣的親切感。

此外，提到「金錢/父母照護問題」，也是網友們覺得有手足勝過自己是獨生子女的情況，紛紛分享自身經驗，「家人完全沒有保險，現在一生病都是十幾萬的花，我只能說還好有個手足可以一起分擔」、「我爸走之前，我與妹妹輪流照顧，一同處理後事，那陣子覺得要是我沒有手足，真不知怎麼度過這段時間」。

反之，獨生子女「要擔心未來要獨養父母，萬一父母兩個都是長照或者重大傷病，所有人力、金錢重擔都是在獨生子女身上」，指出相較於有兄弟姊妹的族群能夠互相分擔責任、減輕壓力，獨生子女遇到任何事情都需要獨自扛下所有重擔，相當不容易。

然而，雖然擁有兄弟姊妹可以互相打鬧、扶持，但難免會出現「父母關愛/資源分配」和「手足互相比較」的問題，留言就抱怨「父母嘴巴說公平其實還是會偏心」、「本來資源就不多，還要跟我妹分，我父母也很難做到一碗水端平，愛也被分走一半」、「我哥在學校考前幾名，我考倒數第一或第二，就被老師說怎麼兄妹差那麼多」，覺得爸媽的愛和資源的份量都是固定的，只要有兄弟姊妹就是會被分割。

而也因為與手足朝夕相處，就很容易被做比較，對比之下，因為是獨生子女，「所以能較輕鬆得到父母的注意，也不用擔心資源被瓜分」，且在沒有直接對照組的情況下，便減少了父母經常比較的想法。

你是獨生子女嗎？還是你是有兄弟姊妹的人？你更喜歡哪個呢？每個家庭的情況和教育方式都不同，影響孩子的成長和發展的因素也有很多，無論是獨生子女還是有兄弟姊妹，最重要的是父母要能夠給予孩子足夠的愛和關懷，讓孩子感受到自己的價值和幸福。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「獨生子女vs兄弟姊妹」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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