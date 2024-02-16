女友是小網紅！情人節「沒錢買禮物」挨轟 他接1通電話怒提分：不當狗了

不少情侶會在情人節送花獻禮，來表達對另一半的愛慕。不過一名男網友卻抱怨，他的女友是名IG有2萬多粉絲的小網紅，日前情人節他答應要送女友一支手機，但因為錢不夠沒能買成，沒想到對方頻頻鬼打牆要他實現諾言，倆人吵架不歡而散，但最後分手的導火線是女友打來的一通電話，讓他崩潰喊「不想當狗了」。

該名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」抱怨，女友在IG上是名小網紅，平時在版面上都會發一些穿黑絲、大露背的清涼照，卻從不發他們倆人的合照，原po不解詢問對方，對此女友則回應，這樣會影響到她的流量，然而更令原po困惑的是，每天看對方就是在直播代購團購，也不出去工作，全靠他一人的薪水兩個人花。

日前情人節，原po答應要送她一隻手機，但錢不夠沒買成，結果對方完全不體諒，不斷鬼打牆說「之前答應過了，說話不算話，如果錢不夠為何要答應」，倆人吵得不開交，他因此決定搬回家住幾天冷靜一下，想不到女友打電話來，一開口不是勸他回家，而是要求他「房租還是要繳」，讓他氣得決定分手，崩潰喊「我不想當狗了，我想當人」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「你圖她美貌，她圖你金錢，這就是各取所需，這社會價值觀就是這樣建立起來的」、「她很快就會找到下一個工具人的，你只是她其中一個而已」、「ATM敢這樣嗆聲？」、「她ATM多的是，不差你一個」、「你終於做出最正確的決定」。

不過，也有網友認為，「她說的是真的欸，你這麼窮為什麼還要答應要送手機，大男人說到做到，做不到就不要答應」、「憑什麼答應人家卻又做不到，還理直氣壯？」、「做不到的事就不要亂開支票」。