爸嫌紅包金額太少不開心 女兒無奈：我對原生家庭付出不夠？

過年給紅包不只是長輩給晚輩，出社會工作的孩子也會回包給爸媽，不過包多少就在於個人的心意與能力。有一名女網友就發文抱怨今年過年包給爸爸的紅包金額比往年少一些，沒想到讓爸爸非常不高興。

原PO在PTT發文表示，今年包給爸爸2萬2的紅包，比起往年3萬6到3萬8的金額少了許多，沒想到爸爸心裡不平衡，打電話詢問她是年終獎金變少了，還是生活上有困難，讓她難過又無奈。爸爸認為媽媽每個月勞保退休金就有2萬元，還不算原PO和弟弟送的紅包，而且當初還是爸爸幫媽媽繳的勞保費，但他自己只有孩子給的每月1萬元孝親費，收到紅包後每個月應該是1萬4，因此看到今年的紅包縮水就覺得不太開心。

原PO聽了相當無奈，解釋今年紅包金額減少的原因是因為從去年開始，她和弟弟每個月共同給爸爸1萬元孝親費，另外這三年父母的孝親費包括聚餐、出遊，都是原PO來負擔，佔了她年花費的五分之一，大約20萬，而且房貸寬限期也要到了，還打算今年換車，因此才希望將年支出降低到100萬內。

不僅如此，去年原PO還生了場大病，就醫治療花了約10萬元，今年預計5萬跑不掉，但生病花錢的事並沒有告訴家人，也因為上述這些原因，才讓今年給爸爸的紅包錢縮水不少。原PO感嘆地說自己明白爸爸心中的不平衡，但聽到爸爸這樣說還是覺得很難過，「我是不是真的對原生家庭付出不夠呢？」

多數人都建議原PO可以據實以報，爸爸會比較體諒，「跟他直說生病的事情，需要留一點錢看病」、「直說沒錢就好啦，難不成他還會跑到妳家樓下大吼大叫要錢嗎？」、「就直接說妳有壓力沒辦法給那麼多」、「說出自己生病的事」、「除非妳年薪很高，不然還是攤牌照實說比較好」、「直接老實講，免得大家都不開心」、「生病的事情說出來，大家的氣氛會緩點」。