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打牌沒牌品！同事尪輸錢酸「拿錢買藥吃」 妻不勸還狂笑惹眾怒：人品也很差

聯合新聞網／ 綜合報導
打麻將。示意圖/ingimage
打麻將。示意圖/ingimage

一名網友抱怨，過年期間邀同事來家裡打麻將，沒想到同事的先生只要輸錢，就會對其他人酸言酸語，直到對方輸快1萬元，就翻臉不玩了。之後，某天原po吃飯時噎到狂咳，該名同事竟嗆他「贏這麼多藥錢就別省了，下班後趕快去看醫生」，讓他氣得大罵「技術不好就別約人打麻將，果然賭品不好人品也很差」。

該名網友在臉書社團「匿名公社」分享，過年期間他剛好入新居不久，同事說想來家裡打麻將熱鬧一下，不過只要同事的老公輸錢，就會嗆其他人「給你拿去買藥吃」，而那位同事在一旁不但沒勸還一直笑，打了幾小時後大家都被嗆得很不爽，直到對方輸了快1萬元就翻臉不玩了，臨走前還狂拿他家的糖果零食，說是要補償他輸太多錢。

但更令原po氣憤的是，某天他在公司吃便當時噎到狂咳，該名同事竟笑說「贏這麼多藥錢就別省了，下班後趕快去看醫生」，讓他簡直氣炸，連其他同事也都看不下去，「大過年說話有必要這麼酸這麼難聽嗎，技術不好就別約人打麻將，果然賭品不好，人品也很差」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「什麼樣的人就配什麼樣的對象，夫妻倆口水吃多了，嘴巴一樣的臭」、「人品從賭桌看出，酒品從酒桌上看出，不是一家人，不進一家門，輸不起跟人打什麼麻將」、「贏他多少，還他多少？順道回他說：錢還是自己留著去治吧！」、「千萬不要讓同事去家裡，同事跟生活不劃分清楚，將來上班會更有壓力」、「果然...夫妻就是要有一些相似之處，才能當夫妻」。

農曆過年 麻將

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