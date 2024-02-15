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過年圍爐沒座位！人妻怨「像僕人」 尪勸1句遭全網罵：豬隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露，家裡的桌子只有8個座位，但小嬸一家四口在除夕夜回婆家後，卻直接坐上餐桌，等她忙完後才驚覺位置已被坐滿，只好獨自一人夾菜到客廳吃飯，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
一名人妻透露，家裡的桌子只有8個座位，但小嬸一家四口在除夕夜回婆家後，卻直接坐上餐桌，等她忙完後才驚覺位置已被坐滿，只好獨自一人夾菜到客廳吃飯，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

過年人團圓，家家戶戶都會聚在一起吃飯、敘舊。日前，有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，家裡餐桌位置不足，每當小嬸一家四口在除夕夜回婆家，就會立刻霸佔座位，害她只能獨自一人夾菜到客廳吃飯。

原PO表示，她目前跟婆婆同住一屋，家裡的桌子只能容納8個座位，而每年除夕夜小嬸一家四口都會回婆家，只要一到吃飯時間，小嬸一家就會快速坐上飯桌，準備開飯。她指出，等她忙完要去吃飯時，才發現餐桌上早已沒有位置，自己只好夾菜到客廳吃，無奈嘆「感覺好像是僕人」。

原PO透露，後來她向先生強調「被排外的感覺很不好」，如果今年再發生同樣的狀況，她就會拿著泡麵回房間吃。不料，對方卻勸說「妳太敏感，是自己想太多」，讓她不滿發文「請問忙了一整天的媳婦，看著晚回婆家的小孩坐餐桌，自己只能坐旁邊吃，真的是我想太多嗎？」

文章一曝光，不少網友怒批原PO老公的行為，「妳老公是豬隊友，沒幫妳留位置，還不重視妳的感受」、「妳老公真的不體諒妳」、「請先生一起坐在沙發上吃，讓大家感受一下，也讓妳先生感受一下」、「不是妳想太多，是妳那個豬隊友不會想」。

也有網友認為小孩應主動讓位給大人，「本來餐桌位置不夠，父母就應該教育孩子把位置讓給大人坐，尤其是準備年夜飯的人」、「應該要小孩夾菜去旁邊吃吧」、「是小嬸不會教育孩子」、「一般座位不夠，都是小孩子菜夾一夾到客廳或旁邊吃飯，座位留給大人才對」。

婆婆 年夜飯 老公 除夕夜

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