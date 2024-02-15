快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆嫌她娘家喪事「帶賽」禁吃團圓飯 二婚女崩潰：老公前妻出席包年菜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己被婆婆拒絕一起吃團圓飯，對方卻邀請丈夫前妻來。示意圖來源/ingimage
一名女網友表示自己被婆婆拒絕一起吃團圓飯，對方卻邀請丈夫前妻來。示意圖來源/ingimage

過年期間，家家戶戶會準備豐盛的團圓飯，透過不同含意的菜餚，給予家人美好祝福。不過一名二婚的女子抱怨，今年娘家碰到喪事，她遵循傳統習俗沒出席婆家的團圓飯，結果卻發現丈夫前妻出席並小賭、包菜回去，讓她憤憤不平大嘆「我永遠是外人！」

一名女網友在匿名公社透露自己是二婚，今年娘家有喪事，所以沒在婆家吃團圓飯，「因為巫婆說會帶賽」。但是她從丈夫與前妻的孩子口中得知，除夕當天前妻在婆家小賭，還將年菜打包帶回家，心裡頓時感到不平衡，「我永遠是外人啦！看我以後怎麼對妳這個所謂的婆婆，也在等隊友回來好好大吵一架」。

貼文發出後引起熱烈回應，「這種婆家還要繼續留下，我也真是佩服了！」、「藉口而已，我還沒有聽說過這樣帶賽方式，妳老公問題很大」、「以後可以正大光明的說不想回去，這種婆家不要也罷！」、「他們很心急想讓前妻快回來，全家人都瞧不起妳，用這麼爛的藉口，妳還要繼續忍耐待著？」

但也有人直言，「妳是小三轉正嗎？如果不是，要問老公問清楚，要他給個交代及補償」、「如果妳是小三轉正，那剛好而已；如果妳不是，那妳可以去談離婚了。反正男人嘛，有一就會有二，無限循環的居多」、「是妳娘家有喪事又不是前妻娘家有喪事，前妻當然不帶賽」、「最後兩句話讓我覺得妳也不是什麼好人啦，物以類聚！」

團圓飯 婆婆 婆媳紛爭

延伸閱讀

高中弟「刮刮樂中10萬」不說！他打牌曝真相還怪自私 網友全傻：你超白目

過年很尷尬！妹子嘆「家族都是醫生、藥師」 除夕團圓被問1句秒崩潰

他過年打麻將叫外送給「1000元小費」輸錢後想討回 網傻眼：不覺得可笑？

她除夕夜睡到一半被「媽媽的哭聲」吵醒 仔細一聽真相超尷尬

相關新聞

婆婆嫌她娘家喪事「帶賽」禁吃團圓飯 二婚女崩潰：老公前妻出席包年菜

過年期間，家家戶戶會準備豐盛的團圓飯，透過不同含意的菜餚，給予家人美好祝福。不過一名二婚的女子抱怨，今年娘假碰到喪事，她遵循傳統習俗沒出席婆家的團圓飯，結果卻發現丈夫前妻小賭、包菜回去，讓她憤憤不平大嘆「我永遠是外人！」

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

她除夕夜睡到一半被「媽媽的哭聲」吵醒 仔細一聽真相超尷尬

夫妻間發生親密行為很正常，但仍有許多父母會避免被兒女聽見。一名女子除夕夜在房間休息時，突然被媽媽的「哭聲」吵醒，沒想到仔細聽才驚覺是在「做雙人運動」，瞬間讓她既害羞又尷尬。

家副編輯室／2024第四屆台灣房屋親情文學獎徵件

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

【心情點滴】古家榕／當個路人又如何

日前陪孩子閱讀《巧克力冒險工廠》，被其中一段情節深深打動了。

【美味記憶】Noliko／地瓜季節

市場出現久未見的地瓜攤，又到秋涼冬寒炭烤地瓜香的季節了。盯著攤上烤的、糖漬的、生鮮的地瓜，突然有種被撲鼻薯香召喚的感覺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。