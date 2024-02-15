婆婆嫌她娘家喪事「帶賽」禁吃團圓飯 二婚女崩潰：老公前妻出席包年菜

過年期間，家家戶戶會準備豐盛的團圓飯，透過不同含意的菜餚，給予家人美好祝福。不過一名二婚的女子抱怨，今年娘家碰到喪事，她遵循傳統習俗沒出席婆家的團圓飯，結果卻發現丈夫前妻出席並小賭、包菜回去，讓她憤憤不平大嘆「我永遠是外人！」

一名女網友在匿名公社透露自己是二婚，今年娘家有喪事，所以沒在婆家吃團圓飯，「因為巫婆說會帶賽」。但是她從丈夫與前妻的孩子口中得知，除夕當天前妻在婆家小賭，還將年菜打包帶回家，心裡頓時感到不平衡，「我永遠是外人啦！看我以後怎麼對妳這個所謂的婆婆，也在等隊友回來好好大吵一架」。

貼文發出後引起熱烈回應，「這種婆家還要繼續留下，我也真是佩服了！」、「藉口而已，我還沒有聽說過這樣帶賽方式，妳老公問題很大」、「以後可以正大光明的說不想回去，這種婆家不要也罷！」、「他們很心急想讓前妻快回來，全家人都瞧不起妳，用這麼爛的藉口，妳還要繼續忍耐待著？」

但也有人直言，「妳是小三轉正嗎？如果不是，要問老公問清楚，要他給個交代及補償」、「如果妳是小三轉正，那剛好而已；如果妳不是，那妳可以去談離婚了。反正男人嘛，有一就會有二，無限循環的居多」、「是妳娘家有喪事又不是前妻娘家有喪事，前妻當然不帶賽」、「最後兩句話讓我覺得妳也不是什麼好人啦，物以類聚！」