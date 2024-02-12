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過年開嗆！他怒罵大伯母「吵死了」秒退群組 網嘆：留父母擦屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節不少人會利用LINE傳訊息拜年，不過近日一名網友卻在家庭群組，怒嗆「大伯母吵死了」，說完立刻退出家庭群組。示意圖／Ingimage
農曆春節不少人會利用LINE傳訊息拜年，不過近日一名網友卻在家庭群組，怒嗆「大伯母吵死了」，說完立刻退出家庭群組。示意圖／Ingimage

農曆春節不少人會利用LINE傳訊息拜年，不過近日一名網友卻在家庭群組，怒嗆「大伯母吵死了」，說完立刻退出群組。對話內容流出後，吸引近萬名網友按讚朝聖，引發熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張家庭群組對話，內容是一名男子直言「是外人就給我閉嘴，全部都不要吵，家務事關你們屁事？大年初一又怎樣，尤其是大伯母，吵死了」，說完立刻退出群組。讓他大讚當事人是「真勇者，過年那些三姑六婆真的很吵，直接在大家族群組開嘴」。

一名男子在家庭群組，怒嗆「大伯母吵死了」，說完立刻退出群組。圖/取自臉書社團「爆廢公社」
一名男子在家庭群組，怒嗆「大伯母吵死了」，說完立刻退出群組。圖/取自臉書社團「爆廢公社

貼文一出後，大批網友前往貼文底下按讚、調侃，紛紛表示「這個我也會，反正我不靠他們吃飯啊！基本上，我開嘴的話，沒人敢回嘴」、「說完不要退出才有好戲看」、「應該要繼續留著啊，然後把大伯母踢出去」、「我10年前就嗆過了，現在都沒有回過家」、「退出就像在鬧脾氣 應該把大伯母踢出去好嗎」、「我要看到血流成河」、「真勇者不會退出，直接在餐桌上開啟下一輪」。

不過，也有網友認為當事人此舉，其實是讓父母難堪，紛紛回應「然後呢，還不是要給父母擦屁股，不爽就直接退出就好了」、「猛人，但還在群組的父母就要擦屁股」、「猛人就不要退群，戰到底」、「真正的勇者是留著繼續戰，罵完就退群還不是給父母增加麻煩」、「我覺得嗆完，就退出，給其他家人找麻煩」、「年輕人終究是年輕人」、「嗆完退群……其實我覺得是另一種小孬孬的表現欸」。

LINE 家人 年輕人 拜年

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