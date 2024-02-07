過年前發現老婆「小帳號」PO清涼圖 私訊爆量竟還有男人轉錢

過年將近，許多家庭已採買好年菜，準備團圓圍爐。不過日前有位人夫表示，他幫老婆送修手機才發現「老婆有2個臉書帳號，小帳放了很多清涼照」，而且有很多男人會給她錢，讓他猶豫「我該跟老婆攤牌嗎？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，他幫老婆把手機拿去送修才發現，老婆有2個臉書帳號，其中一個小帳放了很多老婆在房間、廁所拍的照片，畫面都有半遮掩的三點照，身材跟臉蛋修圖也修得很誇張，而帳號的私訊非常多。他點進去看對話，發現很多男人會轉帳給老婆，但老婆都隱瞞，讓原PO氣炸表示「世界上應該沒有男人可以忍受這些，我已經忍耐5天了，很猶豫要不要跟她攤牌」。

對此，多數網友建議他離婚，指出「問就是離！」、「要是我會直接離婚，畢竟心裡的坎過不去，要怎麼過一輩子？」、「當然要攤牌說清楚，不然綠帽戴假的喔？」、「臉書還好，你應該去查X帳號」、「沒小孩好處理，離一離吧」、「我老婆也跟你一樣，我用了快一年的時間走出來！」。

有人給出另類看法，「我覺得你先弄清楚那些男人給她錢的原因是什麼？然後再找看看有沒有給你戴綠帽、出軌的證據。如果沒有實際的任何出軌，我覺得你可以雙方冷靜下來好好談談，或許她只是要被萬人簇擁的感覺，如果是類似抖內來傳私密照給對方那種的，那大概是你老婆賺錢的手法」、「那不是妳老婆，那是她創作的虛擬人物」、「她只是用她的修圖技巧在賺錢」、「你要開心啊有人拿錢給她花，減少你的負擔」。