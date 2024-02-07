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婆婆不滿媳婦結婚不生子是「屯母」 網不挺：是要繼承皇位？
台灣物價高漲，現在越來越多年輕人不願意生小孩。對此，一名婆婆抱怨，認為現在媳婦太好命，除了每天晚睡晚起，還有人幫忙做早、晚餐帶便當，卻完全不懂得感恩，怒嗆結婚2年還不生小孩是「屯母」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。
這名婆婆在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」表示，自己是一名媽媽兼婆婆，認為現在的媳婦很好命，不但每天晚睡晚起，也不會洗衣打掃買菜，連煮一頓4菜一湯都不會，吃最多也最會頂嘴，最會花老公的錢跟頂撞小姑，怒嗆「嫁來2年肚子還平平，我看是屯母吧」。
貼文一出後，多數網友相當傻眼，紛紛表示「妳自己也是當媳婦過來的，為什麼還要虐待人家？不生就不生啊，妳家是有幾億要繼承？莫名其妙欸」、「阿姨，妳都不照鏡子嗎？有妳這種婆婆，還好意思要媳婦生小孩？妳當她是生子工具？」、「什麼年代了還結婚一定要生小孩？」、「你家有皇位要繼承？還得學做飯？管好自己就好」、「有什麽義務要幫你做事？去請女傭幫你」、「愛做又愛嫌，自己甘願做的就不要拿出來情勒說嘴」。
不過，也有部分網友能感同身受，紛紛回應「現代的人會做家事的逐漸變少了，我們要趁早適應」、「只能說歡喜做就要甘願受」、「歡喜做就甘願受，現在妳的付出，將來會得到福報的，她是妳兒子的愛人，如果愛兒子就愛屋及烏吧」、「我也是人家的婆婆，奉勸妳小孩子的事別插手管，生不生他們高興就好，我心疼小孩上班累，我願意為他們燒飯洗衣，自己願意做就別抱怨，相對的小孩也對我很貼心，常帶我出門走走或吃吃飯，吃到好吃的也會買一份回來給我」。
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