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婆婆手寫春節事務清單！「24小時內拜3次」惹怒媳 網嘆：比上班還累

聯合新聞網／ 綜合報導
過年拜拜是許多媳婦反感的行程。示意圖／ingimage
過年拜拜是許多媳婦反感的行程。示意圖／ingimage

傳統家庭在年假期間，不免拜佛拜祖先，祈求未來一年平安與順利。不過一名媳婦PO出婆婆的手寫行程，在24小時內竟然要拜拜3次，並準備好供品，她傻眼喊「莫名火大」。

一名女網友於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，婆婆塞給她一張手寫行程，從2月8日晚上11點到9日下午2點幾乎都忙不停，第一天晚上拜天公後，隔日上午拜土地公，下午則是拜祖先，在期間內還要準備三牲、金香、水果等物品。原PO直言不奉陪，「看到這些讓我莫名的火大，可以不要學這些嗎？」8日一早就要帶小孩出走。

對此，網友紛紛表示，「天啊，叫妳老公去拜啊」、「快跑，不跑就弄一輩子啦」、「比上班還累」、「突然間覺得不聽老人言，快樂好幾年」、「帶孩子去賞花，下午再來個下午茶到9號晚上再回去吧！」、「年輕時對媳婦善良點，不要欺人太甚，老了才會有福報，這麼簡單的道理都不懂，拜再多也沒用」。

也有苦主分享，「我婆婆以前也把家裡阿公阿嬤忌日像這樣寫下來要我拜，我才不理她！」、「我婆婆以前來交代什麼拜拜12樣菜，我就回一句我沒有要整理下去拜拜，拜一次終身拜，一開始就讓他們覺悟就對了」、「我每次拜祖先已準備很多樣了，婆婆帶回來的東西又硬塞，她常跟我說以前她婆婆都拜很多，這才誇張，都是活人在說的，其實有拜有誠意就好！」、「婆家曾經小年夜拜天公的雞肉連拜三天，拜到雞肉有臭酸味！還留著初二加調味料煮食請女婿」。

供品 婆婆 拜拜

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