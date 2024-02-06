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人妻發現家中內褲不是她的…孩問「爸該不會偷情？」 真相曝光全家爆笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻麻煩小孩幫忙拿換洗衣物，孩子竟拿來一條不是她的內褲。示意圖／Ingimage
一名人妻麻煩小孩幫忙拿換洗衣物，孩子竟拿來一條不是她的內褲。示意圖／Ingimage

一條內褲差點引發婚姻危機！一名人妻日前在網上發文，她麻煩小孩幫忙拿換洗衣物，孩子竟拿來一條不是她的內褲，老公見狀連忙澄清，但孩子們卻開始調侃，「爸爸！你該不會去偷情了吧」、「爸！難道是偷別人的？」最後真相大白也讓原PO老公直呼，「你們這群屁孩快跟我道歉！」

這位人妻在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，她請小孩幫忙拿她的換洗衣物，沒想到拿來的卻不是她的內褲，見狀老公急忙詢問，「不是嗎？妳的生理期用的不是這樣的嗎？」原PO表示，她還特地翻出新買的款式檢查但都不是，而小孩則在一旁看熱鬧不嫌事大，「爸爸！你該不會去偷情了吧」、「爸！難道是偷別人的？」讓爸爸感到相當無奈。

最後原PO向老公表示「我幫你找證據」，視訊娘家媽媽詢問是不是她的，媽媽立馬承認「嘿啊！嘿啊！是我的！」這才解除誤會。對此，原PO老公也笑稱，「你們這群屁孩快跟我道歉！」原PO分享，事實上是每次她回娘家，她媽媽都會幫原PO全家人洗衣服再裝袋，所以才會出現這樣的誤裝狀況。

原PO透露，有時候她覺得因為媽媽對自己蠻好的，所以老公看在眼底也不會對原PO有過多的要求，「他覺得我也是被媽媽捧在手心上，沒理由到他家就什麼都不是」。貼文發布後，網友紛紛表示，「有這種媽媽很幸福，老公想法也很棒，沒有因為嫁去他家就覺得老婆應該要向著夫家」、「感覺媽媽挺時尚的，內在穿著可以讓孫輩誤以為爸爸偷吃」。

娘家 婚姻 老公

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