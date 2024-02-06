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女友主動幫男友家大掃除 背後理由竟為了「討紅包」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，女友日前主動前來幫忙自己家大掃除，事後卻藉此向自己討紅包。 示意圖／Ingimage
一名網友表示，女友日前主動前來幫忙自己家大掃除，事後卻藉此向自己討紅包。 示意圖／Ingimage

新年新氣象，許多家庭趁過年之際進行大掃除，讓家裡煥然一新。不過，一名網友提到，女友不請自來幫忙大掃除，即便自己已經說不需要幫忙，女友仍堅持，事後女友向自己討要紅包，原因是「來幫忙大掃除」，讓他感到不滿。

一名網友在網路論壇「爆料公社」發文提到，自己與女友分開住，但過年前女友突然提出想幫忙自己家大掃除，但原PO當下表示自己家裡人手充足，不需要女友幫忙。然而，日前女友休假，沒事先知會就跑到原PO家中，表示要幫忙大掃除，原本原PO擔心女友太過勞累，沒想到事後女友向自己討要紅包，理由是幫忙自己整理家裡，他回應「我有叫妳不要幫我整理，妳自己愛整理」，並拒絕女友索求紅包，卻讓女友相當不滿，拒絕回覆原PO訊息。

有一派網友認為女友的做法不妥，不應該用這樣的方式討要紅包，「其實包一個紅包沒什麼，但用這樣討的就很討厭」、「是我，我也不喜歡這種感覺，我也沒請她幫忙整理，事後突然開口要紅包，這不是小不小氣，計不計較的問題」、「這下包不包都難做了，包了，會嫌少，不包被嫌小氣」。

但另一派網友表示原PO的作法太小氣，認為大過年包紅包給另一半也無妨，「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨！」、「說真的，這種女生很難得，你還計較那紅包，像我女朋友不用幫我整理我就每年都給她紅包！」、「其實你沒那麼喜歡她吧？喜歡她的話，這些都不是問題」、「過年我會包給男友，男友也會包給我，又不是逼你一定要包個一萬塊，到底是有多小氣」。

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