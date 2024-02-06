給2個月嬰討紅包…她過年不回家遭親戚斥「逃避責任」 網傻眼：吃相難看

農曆新年即將到來，每逢這個時期，紅包該包多少錢、哪些親戚需要包等話題又會掀起ㄧ波討論。日前一名網友在Dcard上發文提問，表示她表哥有個兩個月大的小孩，但因為她過年不打算回家，所以沒有想到包紅包這件事，卻意外聽到表嫂說，自己都當姑姑了還不回家，是在逃避責任嗎，讓原PO感覺很差，不懂為何包紅包給親戚小孩是她的責任。

原PO不解，認為小嬰兒的紅包錢還不是會被父母拿走，並且，紅包算是一種禮尚往來、代表祝福的心意，但她既還沒有小孩、跟表哥表嫂關係也不熟，被索要紅包讓她感覺很差。原PO也好奇，大家是否會包紅包給姪子或外甥嗎？若對方是小嬰兒的話，要包多少比較好？

許多網友同樣對原PO表嫂的態度表示不滿，「本來可以包個200意思意思，但聽到這種話我就不會包，不爽給這種人佔便宜，其實包你兄弟姐妹的小孩就夠了」、「討紅包的吃相也太難看」、「根本就是在情勒紅包」、「我會說本來要包，聽到妳這樣說 我突然不想包了。紅包是一個過年討個吉利沒錯，但是態度這樣，欠她的嗎」、「沒打算回去，你媽都沒說什麼，她是什麼咖」。

也有網友認為，原PO用不著為了人情給這包紅包，「說實在的，表字輩的平常根本不熟，都逢年過節點個頭而已，有什麼好包的」、「跟我住在同一個屋簷下的我才包」、「紅包這種本來就帶著交換性質，你沒有生小孩之前根本就不用理他」、「姑姑以前包給你的，你爸媽也有包回去給你表哥啊，這種不用還」。

還有人提供其他建議給原PO，「個人經驗，親戚間會忘記誰沒有包，但會記得誰包的很少，所以建議包的少不如不要包」、「買小朋友用得到的小禮物送」、「如果小孩未來長大很討喜，可以送禮物，但沒必要包紅包，真的都被父母拿走而已，玩具反而拿不走」、「我們家就是公定價碼600元，不會包的比長輩多，下午茶或是打牌的飲料零嘴由小朋友請客，聚餐是大人付錢」。