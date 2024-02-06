快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給2個月嬰討紅包…她過年不回家遭親戚斥「逃避責任」 網傻眼：吃相難看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因為過年不回家，被親戚認為是想逃避包紅包的責任，讓她不解，若是親戚的小孩，是否一定要包紅包給對方。圖為紅包示意圖。中央社
一名網友因為過年不回家，被親戚認為是想逃避包紅包的責任，讓她不解，若是親戚的小孩，是否一定要包紅包給對方。圖為紅包示意圖。中央社

農曆新年即將到來，每逢這個時期，紅包該包多少錢、哪些親戚需要包等話題又會掀起ㄧ波討論。日前一名網友在Dcard上發文提問，表示她表哥有個兩個月大的小孩，但因為她過年不打算回家，所以沒有想到包紅包這件事，卻意外聽到表嫂說，自己都當姑姑了還不回家，是在逃避責任嗎，讓原PO感覺很差，不懂為何包紅包給親戚小孩是她的責任。

原PO不解，認為小嬰兒的紅包錢還不是會被父母拿走，並且，紅包算是一種禮尚往來、代表祝福的心意，但她既還沒有小孩、跟表哥表嫂關係也不熟，被索要紅包讓她感覺很差。原PO也好奇，大家是否會包紅包給姪子或外甥嗎？若對方是小嬰兒的話，要包多少比較好？

許多網友同樣對原PO表嫂的態度表示不滿，「本來可以包個200意思意思，但聽到這種話我就不會包，不爽給這種人佔便宜，其實包你兄弟姐妹的小孩就夠了」、「討紅包的吃相也太難看」、「根本就是在情勒紅包」、「我會說本來要包，聽到妳這樣說 我突然不想包了。紅包是一個過年討個吉利沒錯，但是態度這樣，欠她的嗎」、「沒打算回去，你媽都沒說什麼，她是什麼咖」。

也有網友認為，原PO用不著為了人情給這包紅包，「說實在的，表字輩的平常根本不熟，都逢年過節點個頭而已，有什麼好包的」、「跟我住在同一個屋簷下的我才包」、「紅包這種本來就帶著交換性質，你沒有生小孩之前根本就不用理他」、「姑姑以前包給你的，你爸媽也有包回去給你表哥啊，這種不用還」。

還有人提供其他建議給原PO，「個人經驗，親戚間會忘記誰沒有包，但會記得誰包的很少，所以建議包的少不如不要包」、「買小朋友用得到的小禮物送」、「如果小孩未來長大很討喜，可以送禮物，但沒必要包紅包，真的都被父母拿走而已，玩具反而拿不走」、「我們家就是公定價碼600元，不會包的比長輩多，下午茶或是打牌的飲料零嘴由小朋友請客，聚餐是大人付錢」。

姪子 情勒 春節 父母 紅包 親戚 農曆年 長輩

延伸閱讀

出國搭飛機好怕遇上亂流！ 專家曝「4要1不」秘訣輕鬆應對

她每月給孝親費1萬元 急問「過年還要包紅包嗎」？網曝最佳做法

男友家下跪磕頭才有紅包！女大生酸「根本有病」 全網不挺：憑什麼罵人

小孩2萬元紅包如何處理？過來人曝「直接0056」：長大給複利

相關新聞

給2個月嬰討紅包…她過年不回家遭親戚斥「逃避責任」 網傻眼：吃相難看

農曆新年即將到來，每逢這個時期，該包多少紅包錢比較恰當、哪些親戚需要包等話題又會掀起ㄧ波討論。日前一名網友在Dcard上發文提問，表示自己的表哥有個兩個月大的小孩，但因為自己過年不打算回家，所以沒有想到包紅包這件事，卻意外聽到表嫂說，自己都當姑姑了還不回家，是在逃避責任嗎，原PO對此感覺很差...

她每月給孝親費1萬元 急問「過年還要包紅包嗎」？網曝最佳做法

你過年會包紅包給爸媽嗎？近日，一名網友表示，自己大學畢業後，每個月都有給爸媽孝親費一萬元，結果轉帳完才想起要過年了，好奇問大家「是不是還要再額外準備紅包啊？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

心疼「兒子遭呼5、6個巴掌」她淚訴公公惡行 網群譴責：番癲不講理

日前有一名媽媽上網淚訴公公惡行，她心疼表示，自己才1歲10個月大的兒子遭公公呼了5、6個巴掌，引發網友熱議，驚呼「直接把公公趕出去」。

懷孕37週遭母勸「年後生龍寶寶」 她崩潰：龍年生子很重要？

逢龍年，許多夫妻積極拚「龍寶寶」求好兆頭，但也有人認為這只是迷信。一名準媽媽懷孕37週，加上胎兒有些臍帶繞頸的現象，隨時都能生產，然而媽媽卻因期盼「小龍女」，不停希望女兒等到年後再生產，讓她備感困擾，「到底龍年生小孩對妳來說有多重要？」

喧囂中閱讀／衷曉煒｜將來的日子：《約翰‧克里斯朵夫》

大選剛過，硝煙尚未止息，讓我們透過書、透過閱讀，為內心營造一方安靜的角落。路寒袖追憶《魯拜集》與自己的青春時光，介紹了左翻右翻兩位譯者同台演出的珍貴版本；二十歲、失業的歐銀釧讀著《呼蘭河傳》，為輾轉流離，情感多次受傷的蕭紅悲戚，後來寫出了收在王芷蕾專輯裡的歌詞；楊小濱翻開四十年前的枕邊書《台灣詩人十二家》，書裡夾了一疊已略泛黃的紙張，那是他當年手寫的筆記；石曉楓有一本絕不出借的書：蘇偉貞的《紅顏已老》，小說裡女性那點不同於流俗的倔，深深打動了在金門離島壓抑而高傲的少女；《傷心咖啡店之歌》是一代文青的共同記憶，祁立峰再現當時慧黠又童稚的閱讀體感；衷曉偉則拿《約翰‧克里斯朵夫》當實用寶典、人生錦囊、困頓時的活水，與輾轉難以安枕時的助眠劑。 【精彩語錄】攤著剛剛被當的考卷，我告訴自己：在我生命裡必將消失的，是經濟會計統計等教科書。至於這本，我會把它牢牢地鐫刻在我不合時宜的腦裡……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。