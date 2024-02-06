心疼「兒子遭呼5、6個巴掌」她淚訴公公惡行 網群譴責：番癲不講理

日前有一名媽媽上網淚訴公公惡行，她心疼表示，自己才1歲10個月大的兒子遭公公呼了5、6個巴掌，引發網友熱議，驚呼「直接把公公趕出去」。

有一名媽媽在論壇Dcard上以「我公公打了我兒子巴掌」為題發文，她表示兒子今年1歲10個月，正是一個看到人家出門會吵著要跟的時候，日前先生有事要外出，當時小孩洗好澡正準備睡覺，看到爸爸要出門，就衝下床穿外套想要跟出去，當然爸爸沒有要帶他出門，小孩就坐在門前大哭，加上兒子的個性屬於比較倔脾氣比較硬的那種，一時半會是冷靜不下來的。

原PO表示，她當下就先把小孩帶回房間，並關上門防止他一直跑去大門哭，心想讓他發洩一下再好好安撫他，因為當下說什麼，小孩只會哭的更猛烈根本聽不進去。結果公公聽到哭聲，來敲房門，跟孫子說來阿公這裡，孫子不領情，依舊哭鬧著。

原PO透露，她就在房間內默默看著兒子，想等他冷靜一點再跟他講，結果公公走出房間，很突然用力的打了她兒子巴掌說：「你再ㄎㄧ歡喔」，因力道不輕，她兒子倒地又坐起來，緊接著又是一巴掌過去，兒子兩邊的臉及耳朵都被打到紅腫，她見狀衝過去，請公公不要這樣打小孩，但是公公不聽又打了下去，前後至少打了5、6個巴掌，公公直叫小孩閉嘴，但小孩被打肯定只會哭的更大聲，怎麼可能安靜？

原PO趕緊把兒子帶回房間，抱著兒子心疼大哭起來，心情既生氣又難過，看著自己的兒子被長輩這樣打，心裡非常難受。她生氣的表示，真的超級不能接受「打巴掌」這件事。如果小孩做錯事，打手心或打屁股也就算了，更何況小孩還這麼小，如果傷及腦部或是耳膜，能負責嗎？賠的起嗎？甚至會不會影響小孩心理問題都不知道。

原PO進房間後把小孩安撫好睡著以後，就打電話告訴老公跟這件事，老公馬上打給公公，不過被公公吼說她讓小孩在外面哭很吵，就掛掉電話了。原PO想問「這樣如何處理？」她有明確跟老公表示「這種事沒有下次了」，老公也說不會再有下次。

原PO補充，房子並不是公公的，是他們夫妻的，公公與婆婆離婚很久了，是去年8月公公才搬來與他們同住，但不知道會住多久，因為公公有說等找到房子就會搬走。而自己是全職媽媽，小孩都是自己帶，基本上小孩不太會離開身邊太久，也沒有需要公公幫顧小孩的問題。

原PO解釋，公公打小孩巴掌是很瞬間發生的事，當下她衝過去的時候，有直接把小孩護在身後，而且她是打不過公公的，加上肚子裡還有二寶，所以她不可能衝過去反擊，還有公公是老公的爸爸，覺得要怎麼處理也該跟老公好好討論。

原PO表示，小孩已經檢查並驗傷完畢，所幸只有皮肉傷，並未傷及耳朵神經及腦部，活動力食慾也都正常。至於提吿部分，老公是希望不要鬧到法院，但他會幫公公找租屋處。

貼文底下吸引大量回應，許多網友對她公公的行為提出譴責，「公公寄人籬下，還要多管閒事哦，打人家小孩幹嘛？到底是誰番癲不講理？」、「這可以驗傷吧？打了5、6個巴掌我沒辦法接受，打手心就算了，而且要教育也是爸媽哪輪得到阿公插手」、「讓老公請公公限期內搬走吧，打巴掌真的不行，才一歲多的孩子」、「原來不是所有的爺爺奶奶都很疼孫子」、「1歲10個月打巴掌？不要說1歲10個月，18歲我都不能接受」。