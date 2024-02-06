初三才自由！不滿小嬸雙標 她年年初二都被逼回婆婆娘家

根據台灣傳統習俗，女兒結婚後，都會在大年初二才回娘家。對此，一名網友抱怨，婆婆每年初二都要她和先生一起回婆婆的娘家，要初三才可以回自己的娘家，讓她更生氣的是「小叔、小嬸可以回自己的娘家不用去」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，每年初二婆婆都要求自己和先生，陪婆婆回她的娘家，初三才能回自己的娘家。可是她相當不解，婆婆明明有2個兒子，但小叔跟小嬸卻可以在除夕就回小嬸的娘家，甚至待到初五才回來，直言「為什麼我每年跟我先生都要陪婆婆回她自己的娘家」，認為2個兒子的差別待遇也差太多！

貼文一出後，不少網友認為，有問題的反而是這名女網友，紛紛指出「現在這年代應該沒有那麼聽話的媳婦了」、「每年？如果一開始妳就不敢/不願/不要硬起來據理力争，旁人就更愛莫能助了」、「一切都跟婆婆無關，有問題的是妳，自己想想吧！懶的說妳了」、「你的個性決定別人對你的態度，也許你小嬸個性比較強硬，導致你婆婆不敢為難她，而你比較好欺壓」、「為什麼婆婆堅持你就可以不用回去？你是在害怕什麼？」、「不想再這樣下去你要強硬起來，否則你永遠只能當傀儡」。

不過，也有部分網友給出實用建議，紛紛指出「叫你隊友自己處理，不然就整個年假都躲回娘家」、「不甩她跟豬隊友就好了，除非妳沒有經濟能力要看人臉色」、「在她娘家大肆宣傳，你婆婆不給媳婦初二回娘家，看她之後還有沒有臉」、「你今年除夕自己帶孩子回娘家」、「今年要不是試試看，為自己勇敢一次！除夕就帶著孩子們回家過年，不用等到初二了」、「你直接跟你老公開戰，他們母子自己去」。