追不到就翻臉？超自信學長狂踩女大生地雷 遭封鎖竟嗆「妳什麼態度」

在感情的世界中，如何追求心儀的對象也是一大課題。日前，一名女網友在Dcard表示，最近有位學長在追求她，但過程中卻狂踩地雷，最終對方因不斷碰壁，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！」讓原PO超級傻眼。

原PO以「學長追我追到生氣」為題發文稱，她先前因為參加別系舉辦的壘球比賽而認識一位學長，「不知道哪裡入了他的眼，總之學長就開始找各種機會向我接觸」，甚至昭告天下說要追求她。

原PO說明，其實自己對學長印象特別差，「因為他知道我興趣是動漫後，竟然很嘲諷的大叫說：哈，妳還沒畢業喔～」導致自己很排斥和對方互動。她表示，自己是一名宅女，而學長平時會重訓健身及飲食控制，整個人都很有目標與自信，兄弟跟迷妹一大群。

不過，學長在追求原PO的過程卻狂踩地雷，她舉例對方會送健康的舒食早、午餐，但自己對沒調味的菜根本吞不下去。另外，學長還動不動想拉她去健身房，不斷以「我為妳好」的方式勸導減肥及塑身，甚至很看不起沒有「充實」生活的人。

原PO透露，學長一直覺得要拯救她這個不想社交、沉迷網路又不運動的病態人，成為健康的開朗社交達人，但自己卻對此感到很反感。她說明，除了強迫運動外，學長還很不喜歡AA制及坐女生機車後座，因為這些舉動看起來很「不男人」。

因此原PO一開始很有禮貌地拒絕學長，解釋兩人個性相差太多，並強調自己對對方的所有行為都感到很有壓力。不料學長卻不以為然，覺得她只是欲擒故縱，最後原PO的耐心歸零，將學長封鎖斷聯，也不再假笑敷衍。

起初學長還開玩笑說「不要這樣啦」，但在碰壁幾次後，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！我付出了多少，玩弄感情很爽？」原PO當下則直接轉頭走人，不再理會對方，無奈嘆「唉～怎麼就遇到這麼個神經學長」。

貼文一出，眾多網友紛紛怒斥該學長的行為，「活在自己世界的怪人」、「完全就是自我感覺良好，以自己為中心在轉的人」、「好噁心的人，而且我看他說話的內容感覺有夠油又自以為」、「交往後一定是超級大男人，交往前就完全不尊重妳的想法了，何況是在一起後」、「要肌肉有肌肉，要邏輯有肌肉」。