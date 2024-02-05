快訊

恭喜！李昇基火速升格當爸 李多寅平安產下小公主

還有機會！威力彩春節加碼搭配4摃 下期頭獎上看3.1億元

7年沒年終！國民黨尾牙請黨工吃龍蝦烏魚子 韓國瑜高歌「我們都是一家人」

追不到就翻臉？超自信學長狂踩女大生地雷 遭封鎖竟嗆「妳什麼態度」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生表示，最近有位學長在追求她，但過程中卻狂踩地雷，最終對方因不斷碰壁，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！」示意圖／ingimage
一名女大生表示，最近有位學長在追求她，但過程中卻狂踩地雷，最終對方因不斷碰壁，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！」示意圖／ingimage

在感情的世界中，如何追求心儀的對象也是一大課題。日前，一名女網友在Dcard表示，最近有位學長在追求她，但過程中卻狂踩地雷，最終對方因不斷碰壁，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！」讓原PO超級傻眼。

原PO以「學長追我追到生氣」為題發文稱，她先前因為參加別系舉辦的壘球比賽而認識一位學長，「不知道哪裡入了他的眼，總之學長就開始找各種機會向我接觸」，甚至昭告天下說要追求她。

原PO說明，其實自己對學長印象特別差，「因為他知道我興趣是動漫後，竟然很嘲諷的大叫說：哈，妳還沒畢業喔～」導致自己很排斥和對方互動。她表示，自己是一名宅女，而學長平時會重訓健身及飲食控制，整個人都很有目標與自信，兄弟跟迷妹一大群。

不過，學長在追求原PO的過程卻狂踩地雷，她舉例對方會送健康的舒食早、午餐，但自己對沒調味的菜根本吞不下去。另外，學長還動不動想拉她去健身房，不斷以「我為妳好」的方式勸導減肥及塑身，甚至很看不起沒有「充實」生活的人。

原PO透露，學長一直覺得要拯救她這個不想社交、沉迷網路又不運動的病態人，成為健康的開朗社交達人，但自己卻對此感到很反感。她說明，除了強迫運動外，學長還很不喜歡AA制及坐女生機車後座，因為這些舉動看起來很「不男人」。

因此原PO一開始很有禮貌地拒絕學長，解釋兩人個性相差太多，並強調自己對對方的所有行為都感到很有壓力。不料學長卻不以為然，覺得她只是欲擒故縱，最後原PO的耐心歸零，將學長封鎖斷聯，也不再假笑敷衍。

起初學長還開玩笑說「不要這樣啦」，但在碰壁幾次後，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！我付出了多少，玩弄感情很爽？」原PO當下則直接轉頭走人，不再理會對方，無奈嘆「唉～怎麼就遇到這麼個神經學長」。

貼文一出，眾多網友紛紛怒斥該學長的行為，「活在自己世界的怪人」、「完全就是自我感覺良好，以自己為中心在轉的人」、「好噁心的人，而且我看他說話的內容感覺有夠油又自以為」、「交往後一定是超級大男人，交往前就完全不尊重妳的想法了，何況是在一起後」、「要肌肉有肌肉，要邏輯有肌肉」。

Dcard 兩性關係

延伸閱讀

男友家下跪磕頭才有紅包！女大生酸「根本有病」 全網不挺：憑什麼罵人

保鮮盒蓋子超會發霉？專家推「1神招」：秒乾淨又能除臭

好心讓路給校車…男學生竟比1手勢「道謝」 駕駛氣喊：家長這樣教？

婆婆要求年終上繳3成！媳婦愣「她說是南部習俗」 網友全怒了

相關新聞

追不到就翻臉？超自信學長狂踩女大生地雷 遭封鎖竟嗆「妳什麼態度」

在感情的世界中，如何追求心儀的對象也是一大課題。日前，一名女網友在Dcard表示，最近有位學長在追求她，但過程中卻狂踩地雷，最終對方因不斷碰壁，竟當大家的面怒嗆「妳什麼態度啊！」讓原PO超級傻眼。

她傻眼30多歲男友「仍跟媽一起睡」 網幫緩頰：在台北很正常

情侶之間難免因生活習慣不同而產生衝突，就有女網友在Dcard透露，她跟30多歲的男友剛交往不到一個月，近日卻意外得知對方因家裡空間不夠，會和媽媽一起睡，讓她非常震驚。

男友家下跪磕頭才有紅包！女大生酸「根本有病」 全網不挺：憑什麼罵人

再過幾天就到農曆新年，許多人都十分期待能收到紅包。不過，有名大三女網友在「匿名公社」透露，今年男友邀請她一起回家圍爐，不只有飯吃還能領壓歲錢，唯一條件是「跟百歲阿祖拿紅包時要下跪磕頭」，讓她忍不住發文怒酸「根本有病吧！」

婆婆要求年終上繳3成！媳婦愣「她說是南部習俗」 網友全怒了

年節腳步逼近，企業年終獎金紛紛發放，不過一名人妻透露，婆婆說年終要拿3成出來上繳是「南部習俗」，讓她相當疑惑。對此，網友們也紛紛直呼：「沒有，妳被她騙了」、「我南部人第一次聽到，好好笑！」

喧囂中閱讀／祁立峰｜傷心咖啡曲未央：《傷心咖啡店之歌》

大選剛過，硝煙尚未止息，讓我們透過書、透過閱讀，為內心營造一方安靜的角落。路寒袖追憶《魯拜集》與自己的青春時光，介紹了左翻右翻兩位譯者同台演出的珍貴版本；二十歲、失業的歐銀釧讀著《呼蘭河傳》，為輾轉流離，情感多次受傷的蕭紅悲戚，後來寫出了收在王芷蕾專輯裡的歌詞；楊小濱翻開四十年前的枕邊書《台灣詩人十二家》，書裡夾了一疊已略泛黃的紙張，那是他當年手寫的筆記；石曉楓有一本絕不出借的書：蘇偉貞的《紅顏已老》，小說裡女性那點不同於流俗的倔，深深打動了在金門離島壓抑而高傲的少女；《傷心咖啡店之歌》是一代文青的共同記憶，祁立峰再現當時慧黠又童稚的閱讀體感；衷曉偉則拿《約翰‧克里斯朵夫》當實用寶典、人生錦囊、困頓時的活水，與輾轉難以安枕時的助眠劑。 【精彩語錄】在我們這一代大學生、中學生以回憶、以悵惘所建構的異質空間裡，在台北城南、景美夜市的街角，好像仍然有那麼一間傷心咖啡店，跟台北這座城市一起徹夜未眠……

金玉涼言

求職時，拜託請錄取我；到職後，拜託快開除我。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。