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她傻眼30多歲男友「仍跟媽一起睡」 網幫緩頰：在台北很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，她跟30多歲的男友剛交往不到一個月，近日卻意外得知對方因家裡空間不夠，會和媽媽一起睡，讓她非常震驚。示意圖／ingimage
女網友透露，她跟30多歲的男友剛交往不到一個月，近日卻意外得知對方因家裡空間不夠，會和媽媽一起睡，讓她非常震驚。示意圖／ingimage

情侶之間難免因生活習慣不同而產生衝突，就有女網友在Dcard透露，她跟30多歲的男友剛交往不到一個月，近日卻意外得知對方因家裡空間不夠，會和媽媽一起睡，讓她非常震驚。

原PO表示，她和30多歲的男友剛交往不到一個月，近日在聊天中才發現對方因為家裡空間不足，從小到大都會和媽媽一起睡，而爸爸有打呼問題所以獨自一間。

原PO說明，自己從小就有獨立的房間，雖然明白男友是因為房間不夠的問題才一起睡，但當下內心仍感到十分震驚，不解提問「想請問男友家一起睡的情況是普遍的嗎？還是其實是我太敏感？」

文章一出，不少網友覺得很合理，「如果是台北市人，我覺得可能合理」、「我也是這樣啊，在台北這樣很正常，以前讀書我也自己住外面和睡實驗室，我只要能睡都好」、「也是有可能喔，我家房間不夠，我弟是被分配到跟阿嬤一起，我則是跟我妹一間」、「就每個人家庭環境不同」。

但也有部分網友不認同，「一起睡同一間房間還可以，但同一張床真的很怪」、「30多歲若沒經濟能力自己搬出來住的話，是蠻奇怪的」、「都30幾歲了還住家裡並且跟媽媽睡一起，就已經不是家庭環境的問題了，我覺得妳該跟他聊聊未來的規劃」、「快逃…」。

原PO後來在留言補充，她認為和別人一起睡很沒隱私，小孩隨著年紀漸長，應該都會想要自己的生活空間，男友卻不覺得這種空間分配模式很奇怪，因此她很擔心對方其實有依附母親的情節，才發文尋求意見。

Dcard 房間 男友 隱私

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