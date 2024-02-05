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男友家下跪磕頭才有紅包！女大生酸「根本有病」 全網不挺：憑什麼罵人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生抱怨，今年男友邀請她一起回家圍爐，不僅有飯吃還可以領壓歲錢，但唯一條件是「跟百歲阿祖拿紅包時要下跪磕頭」。示意圖／ingimage
一名女大生抱怨，今年男友邀請她一起回家圍爐，不僅有飯吃還可以領壓歲錢，但唯一條件是「跟百歲阿祖拿紅包時要下跪磕頭」。示意圖／ingimage

再過幾天就到農曆新年，許多人都十分期待能收到紅包。不過，有名大三女網友在「匿名公社」透露，今年男友邀請她一起回家圍爐，不只有飯吃還能領壓歲錢，唯一條件是「跟百歲阿祖拿紅包時要下跪磕頭」，讓她忍不住發文怒酸「根本有病吧！」

原PO表示，她現在就讀大學三年級，因為平時有打工所以寒假不打算回家，也早已和家人說好過年不回去。目前自己正和男友在外租屋同居，對方今年邀請她一起回家圍爐，不僅有飯吃還有壓歲錢可以拿，但條件是「跟他阿祖拿紅包時，要下跪磕頭」。

原PO說明，雖然她自己家的觀念也是比較傳統，但對於男友強調要下跪磕頭才可領紅包，仍感到非常震驚，「我有點傻眼，現在都什麼時代了？他阿祖也不是我的誰？為什麼還要對他下跪才能拿紅包？」

原PO指出，後來男友解釋阿祖快100歲了，「下跪磕頭才領紅包」是家裡從以前流傳至今的規矩，連爸媽也同樣遵守。不過她聽完後只想笑，忍不住發文開酸「古裝連續劇看太多？還是清末民初的戲看太入迷才會跟著效仿？有這種規矩的家庭根本有病吧！」

不料貼文一出，一票網友都不挺原PO，「大三了，想要紅包不用付出嗎？不爽跪可以不要拿，甚至妳可以不要去」、「妳又還沒跟妳男友結婚，妳可以不要去啊…人家喜歡跪自己的阿祖，關妳什麼事？」、「妳可以不下跪磕頭拿紅包！這就是人家家裡的習俗規矩，妳憑什麼說人家有病？」、「男友有先說明了，去不去在於自己，不需要對一個百歲老人有這麼大的敵意」。

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