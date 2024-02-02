5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

過年將至，依據習俗結婚離家的女兒會在初二回娘家。有網友抱怨，他的五個姑姑是他「從小到大的惡夢」，姑姑們每逢初二回娘家，他的媽媽不能回娘家，必須自費出力準備飯菜，每年過年光是菜錢就要花上2、3萬，如今爺爺奶奶去世，姑姑還在抱怨沒有娘家可以回，他氣得直呼「妳們的嘴臉很難看！」

一名網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文表示，他有五個姑姑，且是他從小到大的惡夢，由於媽媽是唯一的媳婦，每逢大年初二，姑姑們都會回娘家，為了要伺候她們，他的奶奶要求媽媽不准回娘家，而姑姑們會從初二回來一直待到初四，還只會帶個蛋捲當作伴手禮打發他們。

該網友說，五個姑姑會帶回五個家庭，他的媽媽每餐都要辦兩桌，沒有人幫忙出錢或出力，每年過年光是菜錢就要花上2、3萬，他心疼地說，父母都是做工的人，太老實了，才會被人欺負。

該網友表示，如今爺爺奶奶去世、小孩們也都長大了，姑姑們居然還在抱怨沒有娘家可以回，他直言，「我們歡迎你們回來，可是別想要再佔便宜了，你們的嘴臉很難看」。

其他人則留言「人不要臉，天下無敵」、「我要靠北你老爸，可以讓你媽媽被五個毒菇蹂躪糟蹋那麼多年」、「花大把的錢讓媽媽辛苦的服侍老毒菇們，倒不如初二一大早就帶你爸媽出門去玩吧，讓她們回來撲個空」、「你們當子女的應該站出來說話了吧！要求姑姑們回娘家要分擔伙食費還要煮，不要想等人伺候，她們跟你父母是平輩，沒理由要你父母伺候她們」。

有類似經驗的網友留言「我媽也是笨笨的都被婆家婆婆、大小姑、嫂嫂欺負，我小學就開始保護我媽了，奶奶被我講過別弄我媽，想弄我替我媽死，我爸聽到，他好好跟我溝通，他跟我媽被奶奶挑撥吵架的事，也直接破口大罵大小姑姑，她們就不太找麻煩了，再找再罵，直接處理就好，你們當子女的可以保護媽媽」。