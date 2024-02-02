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他擁「2千萬房產」相親被嫌只是基本 26歲女：年輕漂亮是最大資產

聯合新聞網／ 綜合報導
男子參加相親被嫌棄。相親示意圖／Ingimage
男子參加相親被嫌棄。相親示意圖／Ingimage

每個人擇偶條件不同，有些人特別注重經濟能力，但若是要求太過分，恐怕只會引發對方反感。有男網友抱怨，他日前相親，被年薪約80萬的女方嫌棄「擁有2000萬房產只是基本」，女方還說「沒達標都是失敗」，並強調自己年輕漂亮就是最大資產，令他無奈感嘆「台北女生標準挺高的」。

一名網友在匿名公社發文表示，他擁有2000多萬的房產，近日被安排相親，卻被女方嫌棄「只是基本」，她還說「沒達標都是失敗」，自稱自己年輕漂亮就是最大資產。

該網友聽不下去，反問她「那妳老了剩什麼？」女方則回嗆，「你連碰到都還沒，想這麼多幹嘛？」

該網友補充，女方26歲、年薪80多萬，他無奈感嘆，「台北女生標準挺高的」。

其他人則留言「她這樣子等真的碰到了想後悔也來不及了吧」、「你可以大聲笑她：妳現在連房子都沒有是在驕傲個屁啊？」、「台北的話確實兩千萬很難讓他過上想要的生活，但別處就還不錯用了」、「那就不要她就好了，女人很多，不缺這個」、「等她35後再來問」、「沒差，就讓她慢慢找慢慢等，看誰比較吃虧」、「女的挺膚淺的，她會遇到跟她一樣的人的」。

不過也有人替女方說話，留言「應該是你顏值不夠，女生希望你用錢加分」、「年輕漂亮薪水中上，條件已經很好了，多得是30幾歲年薪低於60萬的女性，一樣這麼挑剔」、「如果她喜歡你，沒事，姐有車有房；如果她不喜歡你， 2000萬房產是基本，你條件很普通」。

房子 相親

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