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女友討36萬聘金給爸媽！他3理由拒絕「求公平」 網支持：到底多缺錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
準備結婚的過程，是考驗許多情侶的一大關卡。示意圖／ingimage
準備結婚的過程，是考驗許多情侶的一大關卡。示意圖／ingimage

有些準備婚禮的情侶，在過程中會因為意見不同而發生激烈爭執。一名男網友抱怨，和女友討論到聘金問題就吵得不可開交，對方要求給36萬，但是他認為之後沒打算生小孩，未來也是住在自己提供的房子，不解「為什麼我包給妳爸媽，而妳不用包給我爸媽？」

一名Dcard男網友以「女生結婚憑什麼拿聘金？」為題，在感情版表示自己跟長跑五年的女友最近打算步入人生下一階段，所以討論到很多關於結婚要準備的事。大部分事情他都很認同，兩人也都分工的很好，像是女友出喜餅、婚禮場地的錢，他準備婚戒以及拍婚紗照的費用，而金飾的部分決定互送。

不過原PO指出，每次講到聘金要包多少、為何女方不用給就吵得不可開交，他不滿直言，「拜託！結婚後我們有自己的房子可以住，不用跟我爸媽或妳爸媽，房子還是我買的，我們也沒打算生小孩，不會苦妳10個月，更不用思考跟誰姓的問題，雖然我也不是缺妳開口的36萬，但女生們真的不會覺得自己結婚要收男方的聘金好像是在賣女兒嗎？」

貼文曝光後引起熱烈討論，網友紛紛挺男方，「聽到這種故事都覺得到底多缺錢，不過吃相難看正好這時候看清楚也不錯」、「我身邊女生結婚都沒有要聘金欸，是我同溫層太奇怪嗎？」、「還沒真的變成夫妻，就已經想著要拿多少錢了，女方父母根本在用金錢物化自己女兒」、「那就跟她要同樣金額的嫁妝，她堅持要照傳統的話，那就整套都做，不要只挑對自己有利的。話說回來，她堅持要錢的話，其實你可以考慮停損了」、「贊成，不要每次傳統都走半套對自己有利的，要走就全部走完」。

原PO補充，女友要求的36萬元是大聘，親家不收小聘，但也不會準備嫁妝，而這筆錢是全部給女友父母的，「她一毛都不會拿」。有人點出，「沒溝通好就不要結婚，免得婚後時不時拿這件事說嘴」、「既然不想生小孩，那就耗著不要結婚也沒差啊，繼續當男女朋友就好，何苦進入婚姻？省錢又省麻煩，過年各回各家，很多人說什麼未來生病有人幫忙簽字，但事實往往都還沒等到那天就分開了」。

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