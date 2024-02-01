婚後發現老公有「隱藏債務」人妻想拿存款幫分擔 過來人勸：想清楚

不少情侶結婚前會衡量自身的經濟狀況，再決定是否要結婚。一名妻子抱怨，老公有欠一些債，婚前有還完，沒想到後來發現對方有「隱藏債務」大概50萬，令她相當生氣，但同時也煩惱是否該把自己的存款拿出來分擔一些，引起不少網友熱烈討論。

一名人妻在Dcard「理財板」抱怨，婚前老公有欠一些債但金額不大，最後對方也還完了，本以為都沒事了，沒想到這幾天卻發現他有「隱藏債務」大約50萬，追問之下他才坦承是卡債＋投資失利，原po一聽相當生氣，一方面氣對方花錢的習慣，另一方面則是氣金錢問題為何不跟她事先討論，甚至認為自己可以處理，令她相當傻眼直呼，「我真的就是太信任他了」，她甚至認為婚前的欠債根本還沒還完。

但畢竟都走在一起了，於是她相當煩惱是否該把自己的存款拿出來分擔一點，之後再請老公還錢，她也慶幸還沒有小孩，原本有計畫要備孕，現在根本不敢生了。

網友紛紛表示，「50萬就讓他自己還吧，不要讓他動到你的錢比較好」、「讓他自己清償啊，你幫了他這次，有一就會有二」、「跟你說，這種人的花錢習慣是不會改變的，如果你不想搞到你自己一把年紀還被債務追著跑，你真的要離婚。嫁錯人就是耽誤一輩子，一輩子就毀了，補充，會叫你離是因為他慣性撒謊，下次就500萬、5000萬的債務了，自己想清楚」、「50萬去科技廠當TA省吃儉用1年就有了，但欺騙隱瞞這點很要命，以後一定還會發生」、「別幫，過來人在這」。

有網友則建議，「我建議，再還清前先不要有小孩，並觀察男生的狀況，是不是可信任的」、「我覺得『對太太隱瞞債務的問題』這件事很需要被重視，希望夫妻之間都能坦然，有什麼困難應一起面對，被隱瞞的會覺得不被信任，隱瞞的會覺得心裡苦悶」、「50萬不多，怕的是還有更多隱瞞起來的，不然單單50萬，每個月慢慢還還不至於還不出來被你發現」。