快訊

首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

婚後發現老公有「隱藏債務」人妻想拿存款幫分擔 過來人勸：想清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名妻子抱怨老公有欠債，後來婚前還完了，不料後來卻發現對方有「隱藏債務」大概50萬，令她相當生氣。示意圖／ingimage
一名妻子抱怨老公有欠債，後來婚前還完了，不料後來卻發現對方有「隱藏債務」大概50萬，令她相當生氣。示意圖／ingimage

不少情侶結婚前會衡量自身的經濟狀況，再決定是否要結婚。一名妻子抱怨，老公有欠一些債，婚前有還完，沒想到後來發現對方有「隱藏債務」大概50萬，令她相當生氣，但同時也煩惱是否該把自己的存款拿出來分擔一些，引起不少網友熱烈討論。

一名人妻在Dcard「理財板」抱怨，婚前老公有欠一些債但金額不大，最後對方也還完了，本以為都沒事了，沒想到這幾天卻發現他有「隱藏債務」大約50萬，追問之下他才坦承是卡債＋投資失利，原po一聽相當生氣，一方面氣對方花錢的習慣，另一方面則是氣金錢問題為何不跟她事先討論，甚至認為自己可以處理，令她相當傻眼直呼，「我真的就是太信任他了」，她甚至認為婚前的欠債根本還沒還完。

但畢竟都走在一起了，於是她相當煩惱是否該把自己的存款拿出來分擔一點，之後再請老公還錢，她也慶幸還沒有小孩，原本有計畫要備孕，現在根本不敢生了。

網友紛紛表示，「50萬就讓他自己還吧，不要讓他動到你的錢比較好」、「讓他自己清償啊，你幫了他這次，有一就會有二」、「跟你說，這種人的花錢習慣是不會改變的，如果你不想搞到你自己一把年紀還被債務追著跑，你真的要離婚。嫁錯人就是耽誤一輩子，一輩子就毀了，補充，會叫你離是因為他慣性撒謊，下次就500萬、5000萬的債務了，自己想清楚」、「50萬去科技廠當TA省吃儉用1年就有了，但欺騙隱瞞這點很要命，以後一定還會發生」、「別幫，過來人在這」。

有網友則建議，「我建議，再還清前先不要有小孩，並觀察男生的狀況，是不是可信任的」、「我覺得『對太太隱瞞債務的問題』這件事很需要被重視，希望夫妻之間都能坦然，有什麼困難應一起面對，被隱瞞的會覺得不被信任，隱瞞的會覺得心裡苦悶」、「50萬不多，怕的是還有更多隱瞞起來的，不然單單50萬，每個月慢慢還還不至於還不出來被你發現」。

債務 結婚

延伸閱讀

外遇夫賺大錢竟還想設局騙妻子財產？！夫妻離婚後財產該怎麼處理才好？｜元氣網

物價漲太兇！以為退休金夠花 老夫婦80歲存款見底「過世債留子孫」

人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

人妻當初結婚沒做1事 事後被婆婆嗆：不是我們家的人

相關新聞

婚後發現老公有「隱藏債務」人妻想拿存款幫分擔 過來人勸：想清楚

不少情侶結婚前會衡量自身的經濟狀況，再決定是否要結婚。一名妻子抱怨，老公有欠一些債，婚前有還完，沒想到後來發現對方有「隱藏債務」大概50萬，令她相當生氣，但同時也煩惱是否該把自己的存款拿出來分擔一些，引起不少網友熱烈討論。

出國全程擺爛！男友還要求「刷卡回饋對分」 網苦勸：快分手

你會和另一半一起出國嗎？近日，一名網友分享，自己跟男友出國玩，一開始很期待，非常認真規劃行程，沒想到男友全程不做功課也擺爛，事後竟還要求「刷卡回饋要對分」，讓她傻眼直呼「我獨旅還玩得比較開心」。貼文一出後，引發廣大網友熱議。

她不解婚後為何要叫對方父母「爸媽」？過來人曝10字被讚爆：一點都不難！

根據台灣的習俗，夫妻結婚後，男方要稱女方爸媽「岳父、岳母」，女方要稱男方爸媽「公公、婆婆」，但也有不少人會直接改口叫「爸媽」。對此，有一名網友好奇，為何結婚後，要叫對方的父母「爸媽」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

喧囂中閱讀／路寒袖｜俠客與閨秀：《魯拜集》

大選剛過，硝煙尚未止息，讓我們透過書、透過閱讀，為內心營造一方安靜的角落。路寒袖追憶《魯拜集》與自己的青春時光，介紹了左翻右翻兩位譯者同台演出的珍貴版本；二十歲、失業的歐銀釧讀著《呼蘭河傳》，為輾轉流離，情感多次受傷的蕭紅悲戚，後來寫出了收在王芷蕾專輯裡的歌詞；楊小濱翻開四十年前的枕邊書《台灣詩人十二家》，書裡夾了一疊已略泛黃的紙張，那是他當年手寫的筆記；石曉楓有一本絕不出借的書：蘇偉貞的《紅顏已老》，小說裡女性那點不同於流俗的倔，深深打動了在金門離島壓抑而高傲的少女；《傷心咖啡店之歌》是一代文青的共同記憶，祁立峰再現當時慧黠又童稚的閱讀體感；衷曉偉則拿《約翰‧克里斯朵夫》當實用寶典、人生錦囊、困頓時的活水，與輾轉難以安枕時的助眠劑。 【精彩語錄】晨鐘版孟祥森、陳次雲併版的《魯拜集》彷彿被天衣無縫的分割而各自美麗，當年出版者白先敬（白先勇之弟）想必費了不少口舌才說服兩位翻譯大家同台演出……

家副編輯室／2024第四屆台灣房屋親情文學獎徵件

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

【師長心情】簡麗賢／我很矮，我很拚

「誰說矮就不能打籃球？」、「我那麼矮，搶贏高的很有成就感。」這是學校籃球校隊後衛郁榛強烈的拚勁和企圖心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。