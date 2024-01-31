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妹子被母逼幫失業哥「準備紅包」 她怒轟：有工作就活該？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享，因為大哥近期失業，媽媽便要求她過年的紅包要多準備一份，當作是哥哥包的，讓她相當傻眼。示意圖／ingimage
女網友分享，因為大哥近期失業，媽媽便要求她過年的紅包要多準備一份，當作是哥哥包的，讓她相當傻眼。示意圖／ingimage

農曆新年將至，不少晚輩都會包紅包給父母。日前，一名女網友在「爆料公社分享，因為大哥近期失業，媽媽便要求她過年的紅包要多準備一份，當作是哥哥包的，甚至情勒原PO，讓她不禁怒轟「現在是還有工作就活該嗎？」

原PO以「重男輕女也不要太過份」為題發文表示，大哥近期失業，媽媽就要求她過年的紅包多準備一份，「就當我哥包的，不答應就拿我哥對我很好來情勒我」，對方還強調大哥臉皮薄，沒紅包不敢回家，讓她相當傻眼。

原PO透露，自己目前根本還沒領薪水，連有沒有年終都不確定，因此認為媽媽的要求太不合理，「包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧」。她指出，母親從以前就很偏心，只關心大哥，因此她忍不住怒轟「同樣都在外面租房子上班，我也過得很辛苦好嗎，現在是還有工作就活該嗎？」

貼文底下，許多網友替原PO抱不平，「原本一包分成兩包，份量加倍，價格不變」、「這種會情勒的媽媽，趕快逃啊」、「有這種上一代，還是搬出去自己住吧」、「那就乾脆不要回去過年啦，出國散散心」、「被這樣要求還真是傻眼」。原PO也在留言補充，就算不回家，但紅包也要到，而大哥後來得知母親的提議後說「是媽的主意，跟他無關」。

紅包 情勒 爆料公社

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