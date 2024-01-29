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記憶中的年味不是團圓飯！過來人曝過年「這1味」最刻骨銘心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文分享，近年來大家都說年味越來越淡了，那麼記憶中的年味到底是什麼？示意圖／Ingimage
一名網友在PTT上發文分享，近年來大家都說年味越來越淡了，那麼記憶中的年味到底是什麼？示意圖／Ingimage

農曆過年人團圓！一名網友在PTT發文分享，近年來大家都說年味越來越淡了，那麼記憶中的年味到底是什麼？

原PO舉例，7年級的記憶應該是水鴛鴦到處炸的「鞭炮味」，還有逛迪化街時，糖果與乾貨的「年貨味」、買新衣新鞋的「新衣服味」、阿嬤炊菜頭粿「懷念的阿嬤味」、年夜飯圍爐的「爐火味」，不禁好奇到底是什麼讓年味變淡了？

貼文一出，引起網友們熱議，「童年的記憶淡了」、「3C產品拿掉就有年味了」、「過年節目跟紅包吧」、「少子化後，現在團圓飯根本不會超過10人」、「科技拉近距離，讓團圓的年味變淡」、「玩伴跟節慶氣氛變少了」。

大部分網友表示放鞭炮最令人刻骨銘心，「鞭炮」、「以前水鴛鴦亂炸」、「鞭炮的味道」、「放鞭炮」、「放沖天炮」、「鞭炮聲」、「放鞭炮熱鬧，活絡氣氛」、「吃完團圓飯後放鞭炮」。

此外，有不少人感嘆少子化是年味變淡的主因，「少子化剩老人在取暖當然沒年味」、「有小孩就會延續過年的感覺」、「大家庭變小家庭，年夜飯人越來越少」、「人越來越少了，各過各的」。

年夜飯 PTT

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