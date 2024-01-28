人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

一名人妻發文表示，偶然聽到婆婆說希望她早死，這樣老公就可以獲得她名下的房產，令人妻震驚不已。不只如此，因原PO和老公有兩個女兒，婆婆竟還說希望兒子可以離婚，找別人生一個兒子。貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛傻眼直呼：「太扯了」、「非常自私又可怕！」

原PO在Dcard發文表示，她和先生登記夫妻財產分開，因自己名下有一間房，某天竟偶然聽到婆婆說希望原PO能比老公早死，這樣自己的兒子就可以獲得房產。不只如此，婆婆還說，希望兒子和原PO離婚，雖然媳婦應該不會把兩個女兒讓給公婆家，但沒關係，反正是女的，還是希望兒子再找別人生一個兒子。

聽到這番話的原PO不禁在心裡暗自吐槽，老公早就結紮了，而她也將此事告知老公，還好對方還算明理，只淡淡說一句他媽沒救了。

原PO也補充：「我婆婆都說她學佛，說好話做好事，她是公務員被優退，素養很高修養很夠，而且她都聽佛經或是莫札特等古典樂陶冶身心。」還向外界喊話：「歡迎各大記者報導，希望報導到我老公的媽媽看到」。

對此，網友紛紛表示，「妳可以回：希望公公再娶一個婆婆」、「她為什麼那麼討厭妳啊？是因為嫉妒妳搶了她兒子嗎？根本把兒子當愛人吧？」、「佛祖和莫札特雙雙提告」、「滿多老人有這種想法的，有孫子都可以，不在意怎麼得到的，去外遇可能還被誇獎好棒棒」、「好難過，她自己也是女生啊」。