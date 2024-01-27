好不想分開！這些熱戀期情侶行為你都中了嗎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱戀期情侶行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的熱戀期情侶行為排行。

在戀情剛剛萌芽的熱戀期，可以說是兩人最甜蜜的一個階段，每天都有說不完的話，以及約不完的會，而熱戀期的情侶們還會有什麼樣的行為特徵呢？現在就一起來看看網友們的分享吧！

捨不得分開、每次見面就一定要抱抱 異地戀想維繫感情手機隨時熱線你和我！

捨不得分開、每次見面就一定要抱抱 異地戀想維繫感情手機隨時熱線你和我！ Social Lab社群實驗室/製圖

首先看到「喜歡肢體接觸」與「捨不得分開」兩點最讓網友們熱烈討論，紛紛分享各種肢體接觸的甜蜜瞬間以及自己剛墜入愛河時的經驗，表示「好喜歡抱抱，很溫暖」、「雖然每次打字都沒什麼溫度，但見面都非常的親密」等，提到在每次約會見面時，一定會忍不住想靠緊自己的另一半，享受那種膩在一起的感受。

而「電話、訊息不間斷」也是熱戀期維繫感情的重要方法之一，就有人提問異地戀或是分隔兩地的相處模式，想在無法時刻見到自己心愛的另一半時，緩解思念之情的好方法，面對網友的提問許多人紛紛回覆分享「每天晚上一定要固定講2小時電話」、「我跟男友也是白天訊息、晚上下班講電話」。

隨著科技的發展，要聯絡人的方法已經越來愈多元，熱戀期間好想見到對方卻礙於距離也沒關係，藉由手機已經能大幅突破距離的限制，不過網友也表示「任何文字、聲音都比不上實際見面來的溫暖」，還是要一起找個空閒的時間出門約會，才能讓熱戀期長長又久久喔！

而提到熱戀期，「頻繁約會」自然也是熱戀期情侶的行為特徵之一，恨不得隨時都跟心愛的人泡在一起，就有網友分享「有時候假日想去美術館逛逛，這種男友完全沒興趣，不過他還是會說想陪我去，喜歡跟我在一起的感覺」，表示重點不是約會的內容，而是能跟著心愛的人一起相處。

除此之外，也有不少人說道「積極了解對方」的心情，會想在熱戀期間去探索另一半的興趣、一起參與各種彼此的喜好，希望多認識對方，共同經營這段感情。

以上這些熱戀期行為你也有共鳴嗎？現在就趕緊告訴自己的另一半自己的愛意，讓對方知道熱戀期沒有時間限制，只要有愛這段戀情裡永遠都是熱戀期！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱戀期情侶行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/01~2024/01/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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