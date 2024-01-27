再有好感都冷掉？「這些」扣分行為讓曖昧對象直接出局！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「曖昧對象扣分行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的曖昧對象扣分行為。

大家都說愛在曖昧時最美，每個人在追求愛情的過程中，經歷的曖昧階段長短都不一，不過由於此時雙方的感情還沒有確認，在缺乏承諾的情況下就容易產生不安和猜疑，對彼此的好感也可能會因為一些不恰當的行為而受影響，那麼曖昧對象的哪些行為是網友們公認最扣分的呢？趕緊記下來避免踩雷！

曖昧期間就「毛手毛腳」直接謝謝再連絡 「要求報備/控制欲強」讓人壓力超大想打退堂鼓

曖昧期間就「毛手毛腳」直接謝謝再連絡 「要求報備/控制欲強」讓人壓力超大想打退堂鼓 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「曖昧對象扣分行為」的相關話題討論，可以發現「毛手毛腳」是網友們公認的曖昧期間地雷行為，直呼「我之前跟曖昧對象去看電影，直接被上下其手，傻眼到不行，最後我直接謝謝不聯絡，有夠噁」、「真的是可以不要毛手毛腳的，我們又還沒在一起」。

點出初次見面或是雙方還在互相了解的階段時，因還沒確認心意和關係，過度的肢體接觸只會讓人感到不舒服，或者產生對方是輕浮、不靠譜的人的想法，甚至會懷疑他是否心懷不軌，約會只是想吃豆腐；所以在曖昧期間的約會，千萬記得要把持好分寸，注意邊界感，以免出現逾矩的舉動！

而曖昧對象「要求報備/控制欲強」的行為也引起不少網友的反感，紛紛說道「還沒確定關係就要求要向他報備動向，讓人瞬間沒了好感」、「我跟你只是普通朋友，你問我這些，我只會覺得有壓力，我為什麼要跟你報備我的行程呢？」。

還有人分享自己的曖昧對象「對於我現實生活中的異性都保持超強敵意，任何社交行為都可能讓他不開心、冷掉、開始胡思亂想」，要求原PO與身邊的異性都要保持距離，讓她相當困擾。

貼文引來諸多回覆如「還沒在一起就管這麼多」、「我覺得這樣蠻可怕的欸」，覺得若連還在曖昧時就會控制自己的交友圈，或是莫名其妙吃醋，等到正式交往後，這種情況可能會愈演愈烈，不禁令人備感壓力、想要打退堂鼓，不想再進一步發展下去。

此外，「遲到/失約」同樣是備受熱議的扣分行為，網友提及「約一起吃晚餐，結果放我鴿子，一個訊息都沒有，讓我痴等」、「遇到遲到女，整個超解，然後也都沒道歉，之後整個對她沒感覺」，指出遲到和失約都會讓人貼上沒有時間觀念、沒有責任心等負面標籤，且會讓對方感覺不被尊重和重視，是非常失禮的行為。

上述行為踩到你的地雷了嗎？或者你最討厭曖昧對象做出哪些舉動呢？曖昧是一種友達以上、戀人未滿的模糊關係，彼此都還在探索發展的可能性，因此需要更加小心和謹慎地相處，避免做出讓對方不滿或反感的行為、使未萌芽的戀情直接告吹；也提醒大家在曖昧期間，要堅守自己的原則和底線、勇於表達想法，不需要委曲求全，祝福各位都能擁有美好且健康的愛情！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「曖昧對象扣分行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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