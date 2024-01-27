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婆婆要媳煮年夜飯 給2千要她採買「除夕到初三八人份飯菜」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的婆婆給她兩千元，要她採買年夜飯菜。圖／Ingimage
網友的婆婆給她兩千元，要她採買年夜飯菜。圖／Ingimage

過年家家戶戶多會圍爐，然而對於某些人而言，卻是一場惡夢。有網友抱怨，她的婆婆要求她準備今年的年夜飯，想不到婆婆只給她兩千元，要她準備除夕到初三共八人份的飯菜，超過的金額要她自行補貼。其他人傻眼，有人建議準備「饅頭加白粥」當年夜飯。

一名網友在匿名公社發文表示，她的婆婆要求她準備今年的年夜飯，近日婆婆拿了兩千元給她，要她拿兩千元去採買除夕到初三的年菜，共八人份，還告訴她「多的妳貼一下，體諒大家」。

其他人紛紛傻眼留言「她是多久沒出門了」、「四天白饅頭+稀飯，管夠？！」、「滷白菜配白飯吃到爽」、「這種就是擺明要妳倒貼的乞丐夫家，所以呢，這2000塊不如就存起來吧，反正她這麼不想付錢，那大家都別吃囉」、「是2000美金？不然每個人一碗來一客就好，頂多加個蛋」、「想吃西式的話去家樂福全聯買大條吐司30幾元的沾醬油吃或是想吃甜沾白糖也是可以啦」。

不過也有人留言「我婆婆和我是一人出一半的錢去買年菜哦，可能她覺得年菜是大家要吃的，不要只有她出，妳也要出」、「如果說每年年菜都是我準備，不跟家人收錢的，這時婆婆拿出2000說幫忙出一點，這感受又會是不同了」、「搞不好婆婆留了一家工廠給兒子跟媳婦，家中經濟大權都在媳婦手上，婆婆退休了拿兩千元贊助，這也是有可能」。

有人分享類似經驗，留言「跟我前婆婆一樣....100塊要我煮一家六口的三餐...故意要我倒貼，我只煮了早餐，稀飯加兩樣罐頭，中餐跟晚餐我沒煮我自己出去吃了，我前婆婆氣到跟瘋子一樣，難怪會要我100塊煮三餐，前婆婆也是很可憐...又瘋然後智商又低，以為100塊可以煮三餐」。

婆婆 年夜飯 除夕 媳婦

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