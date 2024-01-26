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年夜飯婆婆要媳剁白斬雞 公公一句話讓她樂得從此擺爛「學會說NO」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享過去春節期間在婆家煮飯的經驗。示意圖／ingimage
網友分享過去春節期間在婆家煮飯的經驗。示意圖／ingimage

農曆春節將至，過年是不少媳婦的惡夢，必須回婆家煮飯伺候一家大小。有網友回憶剛結婚的情況，當年煮年夜飯婆婆要求她「剁一隻白斬雞」，整隻雞被她剁的慘不忍睹，公公還說「吃這個雞肉要小心，碎骨很多」，從此以後她學會「擺爛」，婆婆要她學剁雞，她都直接說「我不會」，她笑「學會說NO讓自己快樂」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她第一年結婚，當時不到一個月就過年了，煮年夜飯時，婆婆要求她「剁一隻白斬雞」，但因為她從來沒有學過剁雞，因此整隻雞被她剁的慘不忍睹，公公吃的時候還說「吃這個雞肉要小心，碎骨很多」。

該網友說，自從那次經驗以後，每次要剁雞，她都直接說「我不會」，婆婆說「要學啊」，她也置之不理，笑稱「管你們的勒，過了二十幾年我依然不會剁雞，剁雞還是婆婆的事，學會說NO讓自己快樂！」

其他人則留言「我只負責吃」、「你公公很白目，講那什麼話」、「我覺得公公是在提醒大家吃的時候注意，我買外面剁好的雞肉，也會提醒碎骨」、「我都拿去給菜市場雞肉攤販老闆娘幫我剁啊」、「執意要你剁，妳就亂剁，最後把雞剁成加了骨頭的碎肉泥」、「過年吃餐廳，不用洗碗，連洗碗機都不用開」、「我曾聽朋友說，她結婚後，鄉下拜拜要殺雞，但她不會殺雞，結果她把雞帶去大馬路上，要騎車撞死那隻雞」。

還有人留言「巫婆要我煮飯給她吃，我直接說我不會，巫婆要我去學，我也完全沒在理她，要吃自己去煮」、「我結婚30幾年還是不會剁雞，都是老公幫我剁，若沒就是買現成的，誰說一定要會剁」、「剁雞不止刀子要利，力道也要夠，不然會剁得亂七八糟，只要花錢人家剁好好的，不需要學得那麼辛苦」。

有人分享類似經驗留言「我剛結婚婆婆就買那種沒殺過的魚要我殺，婆婆說沒殺過比較便宜，我說我不會殺魚她也是這樣說『要學啊！我教妳』，我直接回她『那妳兒子女兒會嗎？』，直接堵她的嘴」。

婆婆 結婚 年夜飯 春節 媳婦

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