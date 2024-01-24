買菜要去隔壁縣…人妻吐近十年「鄉親勸生」恐怖經歷 曝曾被襲胸問這句

婚後若遇到價值觀較傳統的長輩，不免會被問到生小孩相關話題，一名人妻近日便發文，吐露近十年來被勸生的恐怖經歷，表示不只是婆家，連在地鄉親也成為「催生小分隊」，逼得她得到隔壁縣買菜。該名人妻也坦言已排斥跟丈夫歡愛，「現在真的覺得看到老公就很噁」。

一名30歲人妻在Dcard發文，表示近十年來不斷被「花式催生」。婚前與丈夫剛交往時就一直被勸生，婚後婆家更變本加厲，把抱孫的希望放在兩人身上。而且不只是家人勸說，更出現「催生小分隊」，包含公婆同鄉會的人、丈夫任職的公司老闆和同事、婆婆娘家親戚、跟婆家有生意往來的客人。

原PO並在文中透露，自己買早餐、去菜市場買菜都會被關心什麼時候生，讓她不得不到隔壁縣買菜，沒什麼事時，也幾乎待在家裡不出門，「我的生活遇到的每個人關心的都是我的肚子」、「奉勸大家不要嫁到鄉下」。更有「催生小分隊」的阿姨直接抓她的胸部，稱「長那麼大不餵奶要幹嘛？」

至於周遭親友勸生的理由，則有「婆婆奶粉尿布都幫妳買好了」、「小孩的阿伯叔叔姑姑都很會賺」、「婆婆很可憐」、「妳父母只有兩個女兒，遺產以後不知道要留給誰」等等。原PO對此則認為小孩應自己養，不該指望別人幫忙，也認為其他理由與生子無關，且不生小孩是丈夫的想法，長輩也知道，然而只有自己始終要承受這些話語。

該名人妻亦提到，以前不抗拒生小孩，但這兩年已經被逼到一看見小孩就自動遠離，因為哪怕對小孩露出笑臉，就會有人說「妳也很喜歡小孩幹嘛不要早點生一生」。她也坦言排斥跟丈夫歡愛，「看到老公都覺得他像種豬或是公狗，感覺自己剩母豬的功能」、「現在真的覺得看到老公就很噁」。

文章一出，網友們皆同情原PO，「我也有親身經歷過，被催生的感覺真的很討厭」、「雖然狀況不一樣，但我媽和我姊都有個煩人婆家，長期與這種婆家相處只會導致精神衰弱及不穩定」、「看完也覺得阿姨太驚悚了…直接抓奶也太失禮了吧」、「抓奶是啥鬼，長輩也太噁了」。

有網友則提供建議「有沒有嚴重的發過一次脾氣？或嚴肅的表明過你們不生？你們長輩、親戚大概覺得妳底線很深，可以一直踩」、「快逃」、「離婚不就好了」、「直接喊價然後遞出存摺影本，湊個五百萬入帳」、「妳跟老公有共識不生的話就住遠一點，越遠越好」。