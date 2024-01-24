快訊

5歲姊姊逃出求救倖存…花蓮10人同住民宅大火 2弟妹不幸葬身火窟

賀瓏夜夜秀遭控歧視！台灣基進被列贊助商 提告薩泰爾求償

今年第2波！中高階警官人事發布 52名縣市分局長異動、共102名調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買菜要去隔壁縣…人妻吐近十年「鄉親勸生」恐怖經歷 曝曾被襲胸問這句

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻訴說自己被在地鄉親催生的恐怖經歷。示意圖／ingimage
一名人妻訴說自己被在地鄉親催生的恐怖經歷。示意圖／ingimage

婚後若遇到價值觀較傳統的長輩，不免會被問到生小孩相關話題，一名人妻近日便發文，吐露近十年來被勸生的恐怖經歷，表示不只是婆家，連在地鄉親也成為「催生小分隊」，逼得她得到隔壁縣買菜。該名人妻也坦言已排斥跟丈夫歡愛，「現在真的覺得看到老公就很噁」。

一名30歲人妻在Dcard發文，表示近十年來不斷被「花式催生」。婚前與丈夫剛交往時就一直被勸生，婚後婆家更變本加厲，把抱孫的希望放在兩人身上。而且不只是家人勸說，更出現「催生小分隊」，包含公婆同鄉會的人、丈夫任職的公司老闆和同事、婆婆娘家親戚、跟婆家有生意往來的客人。

原PO並在文中透露，自己買早餐、去菜市場買菜都會被關心什麼時候生，讓她不得不到隔壁縣買菜，沒什麼事時，也幾乎待在家裡不出門，「我的生活遇到的每個人關心的都是我的肚子」、「奉勸大家不要嫁到鄉下」。更有「催生小分隊」的阿姨直接抓她的胸部，稱「長那麼大不餵奶要幹嘛？」

至於周遭親友勸生的理由，則有「婆婆奶粉尿布都幫妳買好了」、「小孩的阿伯叔叔姑姑都很會賺」、「婆婆很可憐」、「妳父母只有兩個女兒，遺產以後不知道要留給誰」等等。原PO對此則認為小孩應自己養，不該指望別人幫忙，也認為其他理由與生子無關，且不生小孩是丈夫的想法，長輩也知道，然而只有自己始終要承受這些話語。

該名人妻亦提到，以前不抗拒生小孩，但這兩年已經被逼到一看見小孩就自動遠離，因為哪怕對小孩露出笑臉，就會有人說「妳也很喜歡小孩幹嘛不要早點生一生」。她也坦言排斥跟丈夫歡愛，「看到老公都覺得他像種豬或是公狗，感覺自己剩母豬的功能」、「現在真的覺得看到老公就很噁」。

文章一出，網友們皆同情原PO，「我也有親身經歷過，被催生的感覺真的很討厭」、「雖然狀況不一樣，但我媽和我姊都有個煩人婆家，長期與這種婆家相處只會導致精神衰弱及不穩定」、「看完也覺得阿姨太驚悚了…直接抓奶也太失禮了吧」、「抓奶是啥鬼，長輩也太噁了」。

有網友則提供建議「有沒有嚴重的發過一次脾氣？或嚴肅的表明過你們不生？你們長輩、親戚大概覺得妳底線很深，可以一直踩」、「快逃」、「離婚不就好了」、「直接喊價然後遞出存摺影本，湊個五百萬入帳」、「妳跟老公有共識不生的話就住遠一點，越遠越好」。

丈夫 婆婆 親戚 娘家

相關新聞

買菜要去隔壁縣…人妻吐近十年「鄉親勸生」恐怖經歷 曝曾被襲胸問這句

婚後若遇到價值觀較傳統的長輩，不免會被問到生小孩相關話題，一名人妻近日便發文，吐露近十年來被勸生的恐怖經歷，表示不只是婆家，連在地鄉親也成為「催生小分隊」，逼得她得到隔壁縣買菜，並坦言排斥跟丈夫歡愛，「現在真的覺得看到老公就很噁」。...

交往1年從不帶錢出門！ 男友慘變ATM崩潰：吃什麼都好盤

不少情侶交往後，在金錢方面會達成默契，如吃飯AA制，或是互請一餐，藉此你來我往、達到平衡，雙方不易因金錢問題而起衝突，心裡也較為舒坦。不過日前一名男網友發文抱怨，女友出門都不帶錢，小至飲料、大至三餐等都是他在出錢，交往一年多來都是如此，長期背負雙人份的金錢開銷也讓原PO壓力山大。

老公給50萬元要妻子幫顧婆婆 她愣問：這筆錢該拿嗎？

婚後有許多事情要分擔，不過若夫妻談不攏，恐怕影響雙方情感。日前有位人妻表示，他們已跟公婆分開住20年，而小姑跟公婆住，目前婆婆癌症，小姑已經照顧不下去，想要請她老公輪流照顧，但老公希望由原PO來照顧，決定給她50萬照顧費，讓她猶豫「這筆錢要拿嗎？」

嫁入婆家10年被當外人看！ 媳婦怨：白切雞永遠沒我的份

婆媳關係自古以來就是難解的問題，不過若一家人有差別待遇，難免會引發爭執。日前就有位媳婦抱怨，家裡每次白切雞都由婆婆分配吃的量，大家都可以吃到，就唯獨不給她，讓她覺得十分不平衡。

過年聚餐送禮盒被嫌「沒誠意」 男友要她包紅包：給我爸媽各2000元就好

過年期間有些情侶或閨密會去對方家裡吃飯聚餐一起享受新年氣氛。一名網友和男友交往三年了，男友媽媽約她過年時去他們家吃飯，原po也計畫準備禮盒給他們家，不久後男友就提到過年去他們家應該要有點表示，要求「包給她爸媽各2000元、包給妹妹1200元」，令原po相當傻眼，於是想問問，「男友叫我過年要包紅包給他家人，這樣合理嗎？」。

【女性心聲】巴納比／我不是你媽的複製品

昨晚，和先生正看著冷凍年菜的開箱影片，一直住在婆家的我從未親自規畫過自家年菜，興致一來，我告訴先生，假使哪天成為掌勺之人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。