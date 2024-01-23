爸媽沒有要聘金還送房給女兒住 婆婆不知足：房子歸兒名下才是好媳婦

自古習俗，男女結婚時男方要給女方聘金，女方也要帶嫁妝去男方家。到今日，有些習俗只是應景（做面子的），等禮俗完成，還是歸還雙方家庭。有一位女網友在社群平台上抱怨，當初沒拿男方家的聘金，女網友家還送嫁妝（一棟房子）給自己女兒，怎知婆婆最近一直碎碎念，要女網友把房子改成她老公的名下，並強調這才是她家的媳婦，女網友真不知道要怎麼回應？

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」貼文抱怨說，自己結婚的時候，女方娘家沒有收男方的聘金，還給自己一棟房子當嫁妝，婚後跟先生一起住在這棟房子內。最近婆婆常碎碎念說當初結婚時，女方都沒有買家電用品給男方，而婆婆更為了沒有買家電品這件事還打電話去女方娘家抱怨過，最讓原PO生氣的是，婆婆強調說「要叫我把房子過戶給她的兒子，這樣才是她家的媳婦」。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應原PO表示，「妳就跟她說：『我父母親給的這個就是嫁妝，一棟房子價值多少錢，請問你們給多少?』」、「跟她說給家電太小氣，我們是給房子住」，也有網友解釋婆婆的想法說，「婆婆的意思就是在你們這婚姻裡沒收到好處，她不爽」、「她要的答案可能就是，她也要住」。

更有網友建議離婚吧，「好啊好啊！離婚，她兒子回她家住，送她冷氣、冰箱、電風扇」，有網友直接開罵，「妳說啥都是多餘的」。比較沒有在遵守傳統禮俗的人說，「女方沒買家電用品給男方？我爸媽說：『我們沒有收聘金就是免掉那些傳統習俗，如果要遵守也可以喔，那聘金我們也要收，然候再買家電用品給男方」。