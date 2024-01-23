多餘母乳放冰箱被婆婆給大姑小孩喝未知會 網2派意見爭論不休

每位孕婦因為懷養小孩，都自然會有母乳生成，只是有人乳量多，有人乳量少的區別。有一位剛生完小孩的女網友，母乳量充足，除了供小孩每次的量，還可以有多餘的放在冰箱中供下次飲用。但婆婆都在未知會下拿給大姑的小孩喝，女網友覺得被侵犯，想問大家「婆婆這樣舉動不會很奇怪嗎？」

原PO在爆料公社表示，去年（2023）年底生小孩，自己的母乳量足夠小孩吃以外，還需擠奶後放冰箱冷凍保存。而大姑最近也生了一位小朋友，但因母乳量不足，不夠小孩吃，於是婆婆在未知會原PO的情況下，擅自把她放冰箱的冷凍母乳溫熱後給大姑的小孩喝（婆婆的理由是喝母奶比較健康），對婆婆這項舉動，原PO問大家會不會覺得奇怪？

網友看完這篇貼文後，覺得婆婆行為不當的紛紛留言回應說，「偷竊行為」、「婆婆太離譜了」、「起碼的禮貌也要問妳一下吧」，有母乳給其他小孩飲用被質疑的人說，「我的親友出現過把遺傳疾病和容易生病怪罪在母乳上」、「個體不同，不能保證妳的母奶她寶寶適合，如果喝出問題，誰承擔責任？」、「小孩喝誰的母奶其實可以的，但基於禮貌和尊重，還是要先問過再做」。

也有對分享母乳不介意的網友表示，「是不會，但好歹得尊重問一下妳！而且日後他們自己孩子照顧上有啥毛病（跟奶無關），最好也別牽拖什麼到妳的母奶上面」、「她需要我不會介意，但是要先問我，這是尊重」、「除非妳主動去詢問是否需要幫忙，不然是需要詢問物主的，因為這叫做禮貌！」、「如果是我，我不會怎樣，我會把新鮮的給孩子喝！冷凍的反而會有腥味！她需要我給也沒關係，反正我兒不缺奶就好」、「如果是多餘的奶，當然沒有意見，但基本尊重過問很需要」。

表示會介意的網友說，「我會介意，詢問是一個基本的禮貌吧，一開始妳放任她的無禮，久了以後，她把妳所有的東西都拿去用，還會怪妳說『當初喝個母奶，妳不也是沒關係，怎麼現在用妳的東西，妳才說要經過妳同意呢？』 所以，一開始就要先講好來」。