回夫家過年！媳要煮十人餐還不准一起上桌...網爆氣：嫁給清朝人嗎

說起過年，常常是媳婦們的噩夢。過年要到婆家忙進忙出，拜拜、打掃、張羅年夜飯都被視為應該的。有位新手人妻去年第一次到夫家過年，就遇到要煮十人份三餐，還不准她一起吃的慘劇，如今又快要過年，讓她覺得很反感。

原PO在匿名公社抱怨，公婆已離婚，她新婚第一年到丈夫老家過年，當場得知自己必須煮十人份的三餐，她完全沒有心理準備，一度提議用買的，卻被說浪費錢。原PO勉強煮完幾道菜，正當她拿起碗筷準備坐下一起吃飯，公公卻告訴她：「等男人吃完，妳再來吃」。

原PO非常生氣，「為什麼我煮飯？我還要吃剩菜？」但是因為是新媳婦，她沒有直接抗議，之後還一個人洗完全部鍋子和碗，如今，馬上又要過年，她很擔心一切重演。

網友爆氣，「老公是死人？」、「公公這麼大男人主義，難怪公婆會離婚！」、「基本上老公答應老婆吃剩菜就可以滾了，一家子男人都吃噴吧，過年吃什麼菜」、「這現在不離要等什麽時候」、「是嫁給清朝人嗎」。

網友建議亂煮一通，「煮三餐不難...該加鹽的就放糖，該加糖的就放鹽，要多難吃就多難以下嚥，每天三餐就照這樣煮」、「今年可以煮暗黑料理啊～鹽巴加到爆啊」、「一份菜1包鹽，以後他就不敢叫妳煮了，鹽很還算便宜，幾百塊就能解決」。

有人提議媳婦要硬起來，「第一次知道了這樣，以後如果還有，就是直接年菜訂好，拿回去，先斬後奏」、「如果是我，結婚第一年就這樣，第二年我外面吃飽再包回來給你們大家吃，吃飽碗放著，看不慣的人自己去洗」、「邊煮邊吃，煮完已經半飽沒差，但男尊女卑是沒有下次的」、「把妳老公的信用卡拿來，預訂除夕至大年初五渡假飯店，不可退訂那種，訂好之後再跟老公說」。